De qué murió Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo

A finales de octubre de 2025, Florencia viajó a Boston junto a sus padres y consiguió incorporarse al estudio destinado a pacientes con la mutación KRAS G12D. En aquel momento, Lucas Sugo expresó públicamente su emoción por el nuevo camino que comenzaba su hija: “Arrancando el viaje más importante de mi vida”.

En enero de 2026, la joven pudo volver de manera temporal a Uruguay. Su padre compartió entonces una actualización sobre su estado y afirmó que se encontraba “muy bien y fuerte”.

Sin embargo, el regreso a Estados Unidos estaba previsto para continuar con el tratamiento. En abril, al cumplirse un año desde que recibió el diagnóstico, Florencia hizo una reflexión sobre todo lo que había atravesado. Describió ese período como una etapa que llevó su vida “al límite” y contó que seguía enfrentando la enfermedad “un día a la vez”, sostenida por sus seres queridos, su fe y la medicina.

La enfermedad avanzó y la familia siguió buscando alternativas

Con el correr de los meses, el cuadro de Florencia se agravó. La enfermedad llegó a comprometer tejidos cerebrales y de la médula espinal, según había informado ella misma a través de sus redes sociales.

Frente a esta situación, sus familiares y los profesionales que la acompañaban continuaron buscando opciones terapéuticas. A comienzos de julio, Lucas Sugo contó desde Boston que su hija había conseguido ingresar a un nuevo ensayo clínico y transmitió esperanza sobre su evolución: “Sigue fuerte, sigue firme”.

Pero la enfermedad continuó avanzando pese a los tratamientos. A principios de agosto, durante una entrevista con el diario argentino La Capital, el músico reconoció que el cáncer había vuelto a progresar. “Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos”, expresaba en aquel momento.

En aquella misma entrevista, el cantante también había dejado en claro cuánto admiraba a Florencia por la fortaleza con la que había enfrentado todo el proceso. “Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo: mi ídola es mi hija”, manifestó.

En la última etapa, los médicos determinaron que los tratamientos disponibles no estaban logrando frenar de manera eficaz el avance de la enfermedad. Florencia finalmente regresó a Uruguay, donde murió este miércoles a los 23 años, luego de más de un año de tratamientos y de haber atravesado la enfermedad acompañada por sus padres y el resto de su familia.