El último mensaje de Florencia, la hija de Lucas Sugo, antes de morir: "Aprovechen cada minuto"
La joven de 23 años había compartido meses atrás una reflexión sobre su enfermedad, la fe y la importancia de disfrutar cada instante junto a sus seres queridos.
Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. Tras conocerse la noticia, cobró especial relevancia su última publicación en redes sociales, en la que había dejado un profundo mensaje sobre la vida, el amor y la importancia de disfrutar el presente.
La joven, que era estudiante avanzada de Medicina, había decidido compartir parte de su experiencia durante el tratamiento. En aquella publicación recordó el momento en que recibió el diagnóstico y cómo su vida cambió de manera repentina.
“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida”, escribió Florencia al comenzar su reflexión. Contó que había atravesado meses de incertidumbre, miedo y preguntas sin respuestas, aunque también destacó que ese proceso había fortalecido su fe y su esperanza.
El mensaje de Florencia que hoy conmueve a todos
Entre las palabras que dejó en aquella publicación hay una frase que, tras su muerte, adquirió una dimensión todavía más dolorosa. “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”, expresó.
El mensaje estaba acompañado por fotografías relacionadas con su internación y el tratamiento que atravesaba. Florencia también agradeció a todas las personas que la acompañaban y rezaban por su recuperación.
En el cierre de la publicación dejó una frase vinculada con su profunda fe: “Porque para Dios nada es imposible”, junto a una referencia al Evangelio de Lucas 1:37. También resumió su manera de afrontar el difícil momento con una expresión que había repetido durante su enfermedad: “UN DÍA A LA VEZ”.
La enfermedad que atravesó durante más de un año
Florencia había sido diagnosticada en 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido, una enfermedad en la que los médicos no habían podido determinar con certeza dónde se había originado el cáncer.
Según había contado públicamente, la principal hipótesis de los especialistas era que el tumor se había originado en el pulmón, donde se encontraba la mayor masa tumoral. La joven había comenzado a consultar luego de sufrir dolores en la espalda y detectar bultos que posteriormente fueron identificados como metástasis.
Durante su tratamiento recibió atención médica en Uruguay y Brasil y posteriormente viajó a Estados Unidos. En Boston logró incorporarse a un ensayo clínico relacionado con la mutación genética KRAS G12D, debido a que no existía en ese momento un tratamiento aprobado específicamente para esa alteración.
Su padre, Lucas Sugo, acompañó de cerca todo el proceso y en distintas oportunidades compartió con sus seguidores pedidos de oración por la salud de su hija.
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