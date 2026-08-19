El último mensaje de Florencia, la hija de Lucas Sugo, antes de morir: "Aprovechen cada minuto"

El último posteo de la hija de Sugo

En el cierre de la publicación dejó una frase vinculada con su profunda fe: “Porque para Dios nada es imposible”, junto a una referencia al Evangelio de Lucas 1:37. También resumió su manera de afrontar el difícil momento con una expresión que había repetido durante su enfermedad: “UN DÍA A LA VEZ”.

La enfermedad que atravesó durante más de un año

Florencia había sido diagnosticada en 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido, una enfermedad en la que los médicos no habían podido determinar con certeza dónde se había originado el cáncer.

Según había contado públicamente, la principal hipótesis de los especialistas era que el tumor se había originado en el pulmón, donde se encontraba la mayor masa tumoral. La joven había comenzado a consultar luego de sufrir dolores en la espalda y detectar bultos que posteriormente fueron identificados como metástasis.

Durante su tratamiento recibió atención médica en Uruguay y Brasil y posteriormente viajó a Estados Unidos. En Boston logró incorporarse a un ensayo clínico relacionado con la mutación genética KRAS G12D, debido a que no existía en ese momento un tratamiento aprobado específicamente para esa alteración.

Su padre, Lucas Sugo, acompañó de cerca todo el proceso y en distintas oportunidades compartió con sus seguidores pedidos de oración por la salud de su hija.