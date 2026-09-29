Tailandia: un récord de lluvias dejó las calles de Bangkok tan inundadas que hay peces nadando entre los autos
Aunque Tailandia es reconocida por su mercado flotante ubicado a unos 100 kilómetros afuera de la capital, esta semana el agua trajo los botes hasta el centro.
Las lluvias récord que cayeron esta semana en Tailandia provocaron unas inundaciones que dejaron anegadas las calles de su capital, Bangkok, donde por primera vez se registró un mercado flotante con todo y peces nadando entre los vehículos.
Una de las atracciones turísticas más visitadas en Tailandia es el mercado flotante de Damnoen Saduak, a 100 kilómetros al sudoeste de Bangkok, mientras que el de Amphawa es reconocido mundialmente por su mercado nocturno a orillas de un canal.
Dentro de la ciudad, en cambio, los mercados flotantes de Taling Chan y Khlong Lad Mayom ofrecenen su atractivo turístico en el distrito de Thonburi, pero sólo los sábados y domingos.
Pero el lunes de esta semana se registró un caso atípico en Bang Kapi: las calles habitualmente secas quedaron inundadas por las lluvias después de que cayeran más de 300 milímetros de agua en sólo 48 horas.
El caudal desbordó los ríos y trajo a tierra a los bagres y otras especies de peces, y la población local decidió ponerse a remar para mantener a flote el comercio local.
Mientras tanto, las autoridades decretaron el estado de desastre en 50 distritos de Bangkok y estimaron que las tareas para drenar el agua tardarán dos o tres días, informó la agencia Reuters.
Hasta la fecha se registraron al menos 23 muertes en todo Tailandia a causa de las inundaciones.
Además, el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi Bangkok quedó en jaque con 30 vuelos de Thai Airways cancelados y unas 5.600 valijas sin reclamar.
El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló el sábado pasado que las lluvias e inundaciones suponían "un peligro para la vida humana" y en seguida las Fuerzas Armadas intervinieron en la logística del operativo para contener a la población desplazada con refugios en las escuelas y puntos de retiro de comida y otros enseres.
Para el lunes de esta semana las autoridades de Tailandia habían calculado pérdidas materiales por 320 milliones de dólares.
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