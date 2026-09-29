Tailandia: un récord de lluvias dejó las calles de Bangkok tan inundadas que hay peces nadando entre los autos

Mientras tanto, las autoridades decretaron el estado de desastre en 50 distritos de Bangkok y estimaron que las tareas para drenar el agua tardarán dos o tres días, informó la agencia Reuters.

Hasta la fecha se registraron al menos 23 muertes en todo Tailandia a causa de las inundaciones.

Además, el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi Bangkok quedó en jaque con 30 vuelos de Thai Airways cancelados y unas 5.600 valijas sin reclamar.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló el sábado pasado que las lluvias e inundaciones suponían "un peligro para la vida humana" y en seguida las Fuerzas Armadas intervinieron en la logística del operativo para contener a la población desplazada con refugios en las escuelas y puntos de retiro de comida y otros enseres.

Para el lunes de esta semana las autoridades de Tailandia habían calculado pérdidas materiales por 320 milliones de dólares.