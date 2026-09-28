Jon Bilbao, escritor: "La codicia es uno de los aspectos de la humanidad que más repudio"
El autor asturiano habló del caso del momento en España, donde una mujer de 87 años fue desalojada por una empresa del departamento que alquilaba hacía 70 años.
Miles de personas marcharon el fin de semana pasado a la incónica Puerta del Sol en Madrid para reclamar la suspensión del desalojo de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, por parte de una empresa que compró su departamento. El caso de la jubilada de 87 años sacudió a España y se metió en todos los temas de conversación.
Tal fue el caso de la entrevista que el escritor asturiano Jon Bilbao ofreció a la revista Esquire a propósito de su nuevo libro, "Esta es tu casa", en la que aseguró estar "indignado ante semejante situación".
"Expulsar a alguien de su casa en la que lleva décadas viviendo, de ese lugar de refugio donde alberga sus recuerdos y donde aspira a terminar sus días, para que otras personas se lucren sin sonrojo es... La codicia en todas sus manifestaciones es uno de los aspectos de la humanidad que más repudio", espetó el escritor de 54 años.
El caso de la anciana desahuciada por una compañía que había comprado su departamento generó no sólo la indignación del público sino también la reacción del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien anunció el envío de un proyecto al Consejo de Ministros "con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas".
"Patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años que ha estado 70 años pagando religiosamente su alquiler en la misma vivienda, en su mismo barrio, acabe en la calle después de toda una vida en esa casa", sentenció Pedro Sánchez en un discurso pronunciado durante la tarde de este lunes.
Tras apelar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que aborden el tema desde sus competencias, el mandatario anunció el envío del proyecto para ser tratado a la brevedad, so pena de cosechar más críticas en redes sociales por la pasividad que mantuvo hasta el momento su Gobierno acerca de la crisis de acceso a la vivienda en España.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario