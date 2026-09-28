Rusia lanzó un ataque con drones a la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania: una persona murió

Otra de las zonas afectadas fue la localidad de Dnipro, donde los drones de Rusia mataron a tres personas y la infraestructura quedó arrasada, en especial comercios, estaciones de servicio, depósitos y otros edificios repletos de población civil, citaron fuentes de Reuters.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Rusia de cinismo al apuntar contra una institución científica en el centro de Kiev en medio del día laboral: en efecto, bomberos y personal de rescate apagaron las llamas en medio de una densa nube de humo negro y luego comenzaron a buscar a las posibles víctimas atrapadas en los escombros.

"Rusia está expandiendo deliberadamente los niveles de lo que considera que el mundo tolerará. Cada ataque que pasa sin una respuesta fuerte sólo alienta al siguiente", señaló Sybiha.