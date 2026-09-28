Rusia lanzó un ataque con drones a la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania: una persona murió
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reportó que hubo una víctima fatal y varios heridos tras el ataque en el centro de la capital, Kiev.
Rusia repitió este lunes su ofensiva contra Kiev y provocó una muerte y dejó varios heridos tras un ataque con drones sobre la sede de la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania. El domingo pasado el Kremlin perpetró una maniobra similar que dejó dos víctimas fatales en las afuerzas de la capita.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que al menos 19 personas resultaron heridas en el ataque de este lunes, pero sólo seis de ellas fueron hospitalizadas.
"Cada acto terrorista ruso es una víctima que podría haberse evitado", expresó por su parte Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, al reportar vía Telegram el saldo del ataque de este lunes contra Ucrania.
Durante la jornada se registraron destrozos en una farmaceutica, varias estaciones de servicio y un centro médico de la capital de Ucrania, mientras que otras poblaciones a las afueras de Kiev tuvieron escenarios similares durante el fin de semana.
El ataque de este lunes se produjo luego de que Rusia renovara la tecnología de sus drones para tener armamento de precisión más rápido, y Volodimir Zelensky llegó a confirmar que las fuerzas armadas locales sólo pudieron interceptar la mitad de los drones dirigidos desde el Kremlin.
Otra de las zonas afectadas fue la localidad de Dnipro, donde los drones de Rusia mataron a tres personas y la infraestructura quedó arrasada, en especial comercios, estaciones de servicio, depósitos y otros edificios repletos de población civil, citaron fuentes de Reuters.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Rusia de cinismo al apuntar contra una institución científica en el centro de Kiev en medio del día laboral: en efecto, bomberos y personal de rescate apagaron las llamas en medio de una densa nube de humo negro y luego comenzaron a buscar a las posibles víctimas atrapadas en los escombros.
"Rusia está expandiendo deliberadamente los niveles de lo que considera que el mundo tolerará. Cada ataque que pasa sin una respuesta fuerte sólo alienta al siguiente", señaló Sybiha.
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