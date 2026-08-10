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Terremoto en Colombia EN VIVO: minuto a minuto, datos, víctimas, rescates y comunicaciones oficiales

Terremoto en Colombia: al menos 20 muertos y varios atrapados

Terremoto en Colombia: al menos 20 muertos y varios atrapados
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Tras el violento terremoto, el gobierno de Colombia declaró el estado de desastre nacional y confirmó que la cifra de víctimas se elevó a 78 muertos.

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Un violento terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte del territorio colombiano. El fuerte movimiento sísmico generó el colapso de numerosas edificaciones en distintas ciudades del país, dejando a decenas de personas atrapadas y cientos de familias completamente damnificadas por esta dramática emergencia nacional.

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El terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos y 87 heridos

El presidente confirmó que el devastador terremoto dejó 111 fallecidos y 87 heridos. El Gobierno declaró el desastre nacional ante la inmensa destrucción.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este lunes que el violento terremoto de magnitud 7,4 ocasionó al menos 111 muertes y 87 heridos. Ante la gravísima situación de derrumbes y enorme destrucción general, el nuevo mandatario declaró oficialmente el estado de desastre nacional en todo el territorio colombiano.

Los devastadores daños del sismo en Colombia

Durante su primera declaración pública tras la catástrofe, el jefe de Estado detalló que el fenómeno natural dejó un saldo preliminar de 1.575 viviendas averiadas, 61 edificios totalmente colapsados y severos daños en decenas de centros de salud y educativos. Además, siete aeropuertos debieron suspender inmediatamente sus operaciones comerciales por fallas de infraestructura.

El trágico epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en la región del Chocó. De la Espriella, quien asumió su cargo gubernamental hace apenas tres días, anunció que viajará personalmente a la zona cero para coordinar las emergencias. "La prioridad es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros", aseguró con firmeza el mandatario.

Las dramáticas cifras del terremoto en Colombia

El Gobierno estableció un Puesto de Mando Unificado en Bogotá para impartir urgentes instrucciones de rescate en los edificios colapsados y enviar rápida asistencia a todos los damnificados.

De acuerdo con los últimos reportes oficiales del trágico sismo, los daños más severos se concentraron en las siguientes zonas:

  • Pereira: Se reportaron 40 fallecidos y 65 edificaciones colapsadas, presumiendo que en 15 de ellas todavía habría personas atrapadas.

  • Valle del Cauca: Se registraron 31 muertos en total. La gobernadora Dilian Francisca Toro lamentó con profundo dolor el deceso de cuatro niños.

  • Cali: Sufrió 4 víctimas fatales y 23 edificios derrumbados, incluyendo severos daños en siete importantes hospitales.

  • Chocó y Manizales: El departamento del epicentro sumó 4 muertos y 69 heridos, mientras que Manizales reportó otras 3 víctimas mortales.

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Las víctimas fatales en Colombia y los rescates urgentes

El epicentro del trágico fenómeno se ubicó en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, aunque las mayores fatalidades ocurrieron en la región centro-oeste. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 personas fallecidas y un saldo alarmante de edificios destruidos, mientras que en Manizales se reportaron otras dos muertes, 20 viviendas colapsadas y severos daños en infraestructura.

Por su parte, en la ciudad de Cali las autoridades informaron sobre 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas en su interior, lo que obligó a realizar un desesperado pedido de asistencia de rescatistas para salvar las vidas que continúan bajo los escombros. El Servicio Geológico local calificó al evento como el "sismo de mayor magnitud registrado en la última década".

Ante el caos generalizado, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó instalar inmediatamente un Puesto de Mando Unificado para gestionar la dramática crisis y viajó rumbo a Pereira. Además, debido a los daños estructurales, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión total de vuelos en los aeropuertos de Manizales, Pereira, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El violento temblor también provocó pánico y evacuaciones preventivas en edificios de países limítrofes como Ecuador y Panamá.

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