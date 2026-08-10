Terremoto en Colombia EN VIVO: minuto a minuto, datos, víctimas, rescates y comunicaciones oficiales

Tragedia

El terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos y 87 heridos

El presidente confirmó que el devastador terremoto dejó 111 fallecidos y 87 heridos. El Gobierno declaró el desastre nacional ante la inmensa destrucción.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este lunes que el violento terremoto de magnitud 7,4 ocasionó al menos 111 muertes y 87 heridos. Ante la gravísima situación de derrumbes y enorme destrucción general, el nuevo mandatario declaró oficialmente el estado de desastre nacional en todo el territorio colombiano.

Los devastadores daños del sismo en Colombia

Durante su primera declaración pública tras la catástrofe, el jefe de Estado detalló que el fenómeno natural dejó un saldo preliminar de 1.575 viviendas averiadas, 61 edificios totalmente colapsados y severos daños en decenas de centros de salud y educativos. Además, siete aeropuertos debieron suspender inmediatamente sus operaciones comerciales por fallas de infraestructura.

El trágico epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en la región del Chocó. De la Espriella, quien asumió su cargo gubernamental hace apenas tres días, anunció que viajará personalmente a la zona cero para coordinar las emergencias. "La prioridad es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros", aseguró con firmeza el mandatario.