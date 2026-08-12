Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Hallaron a otros dos argentinos que eran buscados

Durante la tarde del martes, se confirmó que otros dos argentinos que eran buscados en Colombia habían sido encontrados con vida. Uno de ellos fue identificado como Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, que logró comunicarse con su familia este martes desde el municipio de Dosquebradas.

La noticia puso fin a la incertidumbre que movilizó a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina. La localización de Cáceres se produjo de manera fortuita, luego de que una residente del sector donde se encontraba salió a buscar señal telefónica, momento en el que recibió mensajes, entre ellos una fotografía del argentino.

“Fíjate que hay un argentino que está perdido”, decía uno de los textos que le habían enviado. Fue así que, al reconocerlo, la mujer le facilitó su celular y así pudo comunicarse con sus seres queridos. “Sí, lo conozco, es él, es él”, relató Carla Cáceres, hija del hombre, en declaraciones a Diario de Cuyo.

Encontraron con vida a los dos argentinos que habían desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia. Foto: Infobae.

Carla explicó a la señal TN que la familia mantenía la esperanza de hallarlo con vida, confiando en la solidaridad de la comunidad. “Sabía que me iban a poder acompañar y que era la única forma de poder encontrarlo”, afirmó. Además, detalló que en la zona todavía no había electricidad y que el contacto se logró gracias a la difusión de información en redes y medios.

En paralelo, Carlos Ricchetti, otro argentino de 56 años residente en Pereira, también logró comunicarse con su familia esta tarde. Su hermana Roxana confirmó que minutos antes de las 18 consiguió hablar con él, después de horas de angustia por la falta de noticias desde el sismo.

Roxana relató que desde el domingo a la noche no tenía información sobre su hermano. Cuando quiso contactarlo el lunes, ya no obtuvo respuesta por las interrupciones en las comunicaciones. Finalmente, recibió un audio que confirmaba que “estaban todos reunidos y bien”.