Terremoto en Colombia: cerraron un puerto clave y se teme que haya escasez de café

El panorama se complica aún más por la alta densidad de transportistas y plantas procesadoras en el sector cafetero colombiano, un área muy próxima al epicentro del sismo donde la actividad operativa también sufrió severas paralizaciones.

Frente a este escenario, los contratos a futuro de café arábica en el mercado de Nueva York mostraron volatilidad, alternando entre picos de varias semanas y breves bajas, mientras los operadores analizan el impacto logístico sobre la oferta global que genera el terremoto en Colombia, el segundo mayor proveedor mundial de este grano de alta gama. Cabe precisar que la cosecha del país venía de registrar 13,4 millones de sacos de 60 kilos durante 2025.

Si bien la actividad cafetera abarca buena parte del territorio colombiano, el momento del terremoto complica aún más el panorama, dado que la recolección actual se focaliza en el bloque sur, departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila, cuyos cargamentos salen de forma habitual por el puerto de Buenaventura.

“Las instalaciones de procesamiento siguen evaluando los daños. Hasta el momento no se han registrado informes de daños estructurales graves en los molinos de café, pero las operaciones se están viendo afectadas por cortes de electricidad, problemas de conectividad y el impacto personal en los trabajadores, incluidas las personas que han perdido sus hogares”, afirmó Gómez.

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Incluso tras la reapertura de las carreteras y las instalaciones, las exportaciones podrían sufrir nuevos retrasos a medida que el café acumulado comience a circular de nuevo, lo que podría generar congestión y atascos en los puertos.

Colombia exporta alrededor de un millón de sacos de 60 kg de café al mes, lo que significa que cada jornada de inactividad implica la retención de un volumen considerable de carga. “Esta situación terminará generando demoras en los embarques y tensionando la cadena logística en cuanto se reactiven las operaciones y se reabran los complejos”, advirtió Gómez.