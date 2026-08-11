"Posteos falsos": la advertencia del Gobierno sobre el terremoto en Colombia
Ante la circulación de mensajes falsos que solicitan dinero, Pablo Quirno advirtió que la asistencia oficial se canalizará únicamente por vías estatales.
Tras la catástrofe desatada por el terremoto que golpeó a Colombia este lunes, el canciller argentino, Pablo Quirno, informó a través de las redes sociales que se detectaron posteos y cadenas falsas distribuidos tanto en plataformas digitales como en telefonía celular.
El contexto de la advertencia es que estas supuesta publicaciones tienen como único objetivo engañar a la ciudadanía para recaudar dinero bajo la supuesta premisa de enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas.
Ante esta situación, el funcionario recordó que toda información oficial y canal de colaboración será difundido exclusivamente mediante las vías institucionales de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Nacional, y confirmó que la Cancillería ya inició las acciones legales correspondientes para radicar la denuncia.
Terremoto en Colombia: el balance oficial de víctimas y el operativo de búsqueda
En el plano humanitario, las autoridades locales continúan actualizando los trágicos saldos del movimiento telúrico. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, indicó que la cifra oficial de fallecidos confirmados asciende a 181, un número que se condice con los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, organismo que por la mañana detalló la recepción de 160 cuerpos provenientes de las regiones de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
En simultáneo, la plataforma ciudadana de rastreo Colombia Te Busca reportó que 3.975 personas continúan sin ser localizadas sobre un total de 4.621 solicitudes de búsqueda ingresadas, mientras que 644 ciudadanos ya lograron ser hallados sanos y salvos.
Respuesta internacional y asistencia en camino
Frente a la magnitud de la emergencia, la comunidad internacional comenzó a coordinar el envío de recursos logísticos y personal especializado.
Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos anunció el desplazamiento de un equipo técnico de respuesta ante desastres para colaborar con las tareas de mitigación. Por el otro, la administración de México se encuentra al apresto con un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, acompañados por toneladas de suministros de ayuda humanitaria, listos para ser despachados ni bien el Ejecutivo colombiano formalice el requerimiento oficial, según precisó el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo.
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