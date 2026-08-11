"Posteos falsos": la advertencia del Gobierno sobre el terremoto en Colombia

Respuesta internacional y asistencia en camino

Frente a la magnitud de la emergencia, la comunidad internacional comenzó a coordinar el envío de recursos logísticos y personal especializado.

Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos anunció el desplazamiento de un equipo técnico de respuesta ante desastres para colaborar con las tareas de mitigación. Por el otro, la administración de México se encuentra al apresto con un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, acompañados por toneladas de suministros de ayuda humanitaria, listos para ser despachados ni bien el Ejecutivo colombiano formalice el requerimiento oficial, según precisó el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo.