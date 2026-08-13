Tragedia en la Isla de Pascua: un turista argentino de 40 años murió ahogado mientras practicaba surf

Una jornada de deporte terminó en tragedia en la Isla de Pascua. Un argentino perdió la vida este martes tras sufrir una descompensación en pleno mar mientras practicaba surf. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, quien residía en el territorio insular chileno desde hacía un tiempo junto a su pareja.