Tragedia en la Isla de Pascua: un turista argentino de 40 años murió ahogado mientras practicaba surf
Mientras surfeaba con dos amigos en una zona oleaje peligroso, Gonzalo Balado se descompensó. Los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos sin éxito.
Una jornada de deporte terminó en tragedia en la Isla de Pascua. Un argentino perdió la vida este martes tras sufrir una descompensación en pleno mar mientras practicaba surf. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, de 40 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, quien residía en el territorio insular chileno desde hacía un tiempo junto a su pareja.
Tragedia en la Isla de Pascua: un turista argentino de 40 años murió ahogado mientras practicaba surf
El trágico episodio ocurrió alrededor de las 16:30 en un sector del litoral caracterizado por sus grandes olas y fondo rocoso, muy concurrido por deportistas experimentados. Según el testimonio de testigos recogido por la prensa local, la desventura sobrevino justo cuando el grupo daba por finalizada la sesión y se disponía a salir del agua.
En medio de una maniobra entre las rompientes, Balado perdió el conocimiento.
Al percatarse de lo sucedido, sus compañeros reaccionaron rápidamente: lograron rescatarlo de las aguas y, ante la urgencia, lo trasladaron de manera particular hacia el Hospital Hanga Roa. Aunque los servicios de rescate se movilizaron hasta la zona tras recibir el alerta, el deportista ya se encontraba en camino al centro médico.
En la institución sanitaria, los profesionales de guardia le practicaron maniobras de RCP de manera ininterrumpida durante casi tres cuartos de hora. Pese a los intensos esfuerzos del personal de salud, no fue posible revertir el cuadro y el hombre murió.
De acuerdo con las primeras pericias, la causa de la muerte fue una asfixia por sumersión tras perder el conocimiento. Desde la Autoridad Marítima aclararon que al momento del incidente el estado del mar era normal, sin avisos vigentes por marejadas ni condiciones climatológicas adversas en la zona.
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