Australia: devolvieron 4.450 troncos de árboles al río y lograron restaurar el hábitat de un pez en peligro
El bacalao del Murray todavía se encuentra en estado crítico de conservación, pero las autoridades en Australia registraron el crecimiento de su población.
Las autoridades en el sur de Australia reportaron en mayo de este año un incremento en la población del bacalao de Murray, una impresionante especie de pez que puede pesar 60 kilos y es uno de los trofeos más destacados en pesca deportiva, aunque lleva años en peligro de extinción.
El bacalao de Murray (Maccullochella peelii) es el depredador de agua dulce más grande de Australia, pero la disminución de su población por sobrepesca y por la reducción de su hábitat provocó un desequilibrio en el ecosistema de la cuenca del río Murray-Darling, que abarca los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur.
Además, la falta del legítimo depredador permitió ganar territorio a la carpa europea y a la formación de algas tóxicas, como las cianobacterias que también pueden encontrarse en las aguas del Río de la Plata, en Argentina.
A esa emergencia se abocó la Autoridad de la Cuenta Murray-Darling en 2006, cuando encaró su programa "The Living Murray" para devolver al río un total de 4.450 troncos de árboles para reemplazar a la vegetación que había sido retirada a través de los años por motivos ligados a la industria y la actividad comercial.
El programa se extendió entre 2007 y 2010 a lo largo de 110 kilómetros del cause del Murray entre el lago Hume (donde se encuentra una represa de gran tamaño) y el lago Mulwala.
Así se restauró el hábitat que necesitaba el bacalao de Murray para reproducirse y alimentarse (sobre todo de las especies de animales que prolferan en las corrientes lentas dentro del río), pero además, las autoridades empezaron un proceso de rastreo de la población a través de un sistema electrónico.
El rastreo de los animales se mantuvo hasta 2013, pero en un artículo del medio australiano ABC (siglas de Australian Broadcasting Corporation) publicado en mayo de este año consta que algunos ríos ya recuperaron sus poblaciones del bacalao de Murray.
Tal es el caso del río Ovens, donde se detectaron más de 110 ejemplares por kilómetro, o de los cauces del Goulburn o el Lodden.
Sin embargo, en la cuenca del río Murray-Darling todavía queda mucho por hacer: en el río Darling la especie aún no recuperó el terreno dejado a otros animales, y en el tramo bajo del Murray sigue siendo una rareza su avistaje.
Las autoridades de los estados australianos de Nueva Gales del Sur o Victoria tienen medidas estrictas de qué ejemplares de bacalao de Murray se pueden pescar: de 55 a 75 centímetros.
Si el animal es más grande o más chico, hay que devolverlo al agua.
"Vimos un maravilloso aumento en la cantidad de bacalao de Murray y ahora están de vuelta y en buena condición. Lo notamos en nuestros relevamientos científicos y acabamos de terminar un estudio grande sobre pesca recreativa en el que los pescadores nos dijeron que los ven por todas partes", comentó Taylor Hunt, de la Autoridad de Pesca de Victoria.
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