"No usar ningún medio de transporte para avanzar": la travesía de 28 años a pie desde Chile hasta Inglaterra
Karl Bushby, exparacaidista británico, inició su épica caminata en Punta Arenas en 1998 y ya se encuentra en la recta final de su recorrido por Europa.
Un exparacaidista del Ejército Británico, emprendió una drástica aventura en noviembre de 1998 al salir desde Punta Arenas, Chile, con el objetivo de regresar a su hogar en Hull, Inglaterra, caminando en una ruta continua y "sin usar ningún tipo de vehículo para facilitar el trayecto". La expedición, denominada Goliat, cumple casi 28 años desde su inicio. El 6 de junio de 2026 ya había recorrido más de 49.110 kilómetros a través de 25 países distintos, restándole tan solo 900 kilómetros para llegar al Reino Unido.
El hombre, identificado como Karl Bushby, contó que al comienzo del viaje puso dos reglas fundamentales que todavía mantiene: no usar ningún medio de transporte para avanzar en el recorrido y no volver a su casa hasta poder hacerlo por sus propios medios.
Desde la Patagonia y el desierto de Atacama hasta selvas, montañas y el Ártico, el aventurero ha superado situaciones límite. En 2001 cruzó el peligroso Tapón del Darién en Colombia y Panamá, y en 2006 caminó sobre el hielo del estrecho de Bering entre Alaska y Rusia. Además, demoras imprevistas como la pandemia de coronavirus en 2020 extendieron el viaje. Ante la negativa de cruzar Rusia o Irán por considerarlos peligrosos, Bushby decidió nadar 288 kilómetros por el mar Caspio hasta Azerbaiyán, completando el reto en 31 días y usando una embarcación únicamente para descansar.
El último gran obstáculo antes de llegar a casa
En la actualidad, se encuentra en la última parte del viaje por Europa y tiene como objetivo llegar a Calais, en Francia, durante 2026. Sin embargo, ahí deberá enfrentarse a otro de los grandes problemas del viaje: cómo cruzar el Canal de la Mancha sin utilizar transporte.
Si bien su intención es conseguir autorización para caminar por el túnel de servicio del Eurotúnel, aún no se sabe si las autoridades le darán acceso. En caso de no obtenerlo, evaluó atravesar el Canal de la Mancha nadando, un recorrido de 33,7 kilómetros.
Así, tras casi 28 años, más de 49.000 kilómetros y aproximadamente 75 millones de pasos, Karl Bushby está cada vez más cerca de completar una travesía histórica: llegar caminando desde Chile hasta Inglaterra manteniendo una ruta continua.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario