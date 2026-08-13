"No usar ningún medio de transporte para avanzar": la travesía de 28 años a pie desde Chile hasta Inglaterra

El último gran desafío de Bushby es atravesar el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Foto: REUTERS.

Desde la Patagonia y el desierto de Atacama hasta selvas, montañas y el Ártico, el aventurero ha superado situaciones límite. En 2001 cruzó el peligroso Tapón del Darién en Colombia y Panamá, y en 2006 caminó sobre el hielo del estrecho de Bering entre Alaska y Rusia. Además, demoras imprevistas como la pandemia de coronavirus en 2020 extendieron el viaje. Ante la negativa de cruzar Rusia o Irán por considerarlos peligrosos, Bushby decidió nadar 288 kilómetros por el mar Caspio hasta Azerbaiyán, completando el reto en 31 días y usando una embarcación únicamente para descansar.