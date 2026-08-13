Inflación en alza: 2,1% en julio y 33,8% en los últimos doce meses

A cuánto llegó la inflación interanual

Con la publicación de este nuevo documento oficial, el índice de precios acumuló un alza del 33,8% en los últimos doce meses. Como se esperaba dentro del ámbito económico, el número de julio marcó un repunte generalizado en el costo de vida y reflejó una pausa en el proceso de desinflación que venía registrando el país en el inicio del segundo semestre.