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Inflación en alza: 2,1% en julio y 33,8% en los últimos doce meses

Economía

El INDEC dio a conocer el nuevo dato de inflación correspondiente al mes de julio. La cifra alcanzó el 2,1% y acumuló un 33,8% en los últimos doce meses.

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Inflación en alza: 2,1% en julio y 33,8% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación del mes de julio se ubicó en el 2,1%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirmó las proyecciones y registró un incremento respecto al 1,9% que se había reportado durante el mes de junio.

A cuánto llegó la inflación interanual

Con la publicación de este nuevo documento oficial, el índice de precios acumuló un alza del 33,8% en los últimos doce meses. Como se esperaba dentro del ámbito económico, el número de julio marcó un repunte generalizado en el costo de vida y reflejó una pausa en el proceso de desinflación que venía registrando el país en el inicio del segundo semestre.

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