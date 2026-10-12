Tragedia en París: un histórico mercado quedó reducido a cenizas tras un feroz incendio
El Marché des Enfants-Rouges, fundado en 1615 y declarado monumento histórico, fue consumido por las llamas durante la madrugada.
El histórico Marché des Enfants-Rouges, uno de los mercados más emblemáticos de París, quedó completamente destruido después de un incendio que se desató durante la madrugada de este lunes. El establecimiento, considerado el mercado cubierto más antiguo de la capital francesa, sufrió graves daños y las autoridades advirtieron sobre el peligro de que colapse la parte de la estructura que todavía permanece en pie.
El fuego comenzó alrededor de las 3 de la mañana y afectó una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. Varias dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia los edificios cercanos. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas.
El alcalde del distrito 3 de París, Ariel Weil, expresó su alivio porque el fuego no alcanzó las construcciones linderas y destacó el trabajo de los equipos de emergencia. La dimensión de los daños quedó reflejada en las declaraciones de los bomberos que participaron del operativo. El teniente coronel Pierre de Bouvier describió la situación con una frase contundente: “El mercado quedó completamente destruido; no queda nada”.
El mercado de París quedó reducido a escombros
Además de consumir los puestos comerciales y las instalaciones del lugar, el fuego provocó el derrumbe parcial de la estructura metálica. La prefectura de Policía señaló que una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que cedan los sectores que todavía permanecen en pie.
Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar la zona mientras continúan las evaluaciones de seguridad. El estado del edificio representa un desafío para los equipos de emergencia, que deben determinar qué partes pueden mantenerse y cuáles presentan peligro de colapso.
Más de un centenar de bomberos intervino en las tareas para combatir el incendio. El operativo permitió evitar que las llamas avanzaran sobre otros inmuebles del barrio, un aspecto que fue destacado por las autoridades locales. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, sostuvo Weil al referirse al resultado del procedimiento.
La preocupación de los comerciantes tras el incendio
La destrucción del Marché des Enfants-Rouges también representa un golpe para quienes trabajaban diariamente en el establecimiento. El mercado reunía puestos de comida, queserías, fruterías, floristerías y otros comercios que formaban parte de la actividad habitual del barrio. El alcalde reconoció que los comerciantes quedaron profundamente afectados por lo ocurrido, aunque expresó su confianza en una eventual reconstrucción.
“Los comerciantes están muy conmocionados, pero todo se puede reconstruir. Nos salvamos de lo peor”, declaró al medio Actu París. Weil adelantó que buscará reunirse con los trabajadores y propietarios de los puestos para analizar alternativas de asistencia durante el período que demanden las tareas de recuperación.
El funcionario también advirtió que la situación no se resolverá rápidamente. La evaluación de los daños, la seguridad de la estructura y la planificación de las obras podrían extender las dificultades durante varios meses.
La historia del Marché des Enfants-Rouges
El mercado fue fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y se convirtió con el paso de los siglos en uno de los espacios comerciales tradicionales de París. Su importancia histórica quedó reconocida oficialmente en 1982, cuando fue catalogado como monumento histórico.
Su nombre, que en español significa “Mercado de los Niños Rojos”, tiene un origen particular. La denominación remite a los uniformes rojos que vestían los niños huérfanos de un hospital cercano, una institución que funcionó hasta 1772.
A lo largo de su historia, el establecimiento se consolidó como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su oferta gastronómica y la variedad de productos lo transformaron en una parada popular para quienes buscaban conocer la cocina y la vida cotidiana parisinas.
Incluso recibió reconocimiento internacional por su propuesta culinaria. La revista Food & Wine lo ubicó este año en el quinto puesto de su clasificación de los doce mejores mercados del mundo para disfrutar de comida callejera. Ahora, el futuro del Marché des Enfants-Rouges dependerá de las evaluaciones técnicas y de los trabajos que puedan realizarse para recuperar el lugar.
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