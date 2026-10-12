Tragedia en París: un histórico mercado quedó reducido a cenizas tras un feroz incendio

Más de un centenar de bomberos intervino en las tareas para combatir el incendio. El operativo permitió evitar que las llamas avanzaran sobre otros inmuebles del barrio, un aspecto que fue destacado por las autoridades locales. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, sostuvo Weil al referirse al resultado del procedimiento.

La preocupación de los comerciantes tras el incendio

La destrucción del Marché des Enfants-Rouges también representa un golpe para quienes trabajaban diariamente en el establecimiento. El mercado reunía puestos de comida, queserías, fruterías, floristerías y otros comercios que formaban parte de la actividad habitual del barrio. El alcalde reconoció que los comerciantes quedaron profundamente afectados por lo ocurrido, aunque expresó su confianza en una eventual reconstrucción.

“Los comerciantes están muy conmocionados, pero todo se puede reconstruir. Nos salvamos de lo peor”, declaró al medio Actu París. Weil adelantó que buscará reunirse con los trabajadores y propietarios de los puestos para analizar alternativas de asistencia durante el período que demanden las tareas de recuperación.

El funcionario también advirtió que la situación no se resolverá rápidamente. La evaluación de los daños, la seguridad de la estructura y la planificación de las obras podrían extender las dificultades durante varios meses.

La historia del Marché des Enfants-Rouges

El mercado fue fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y se convirtió con el paso de los siglos en uno de los espacios comerciales tradicionales de París. Su importancia histórica quedó reconocida oficialmente en 1982, cuando fue catalogado como monumento histórico.

Su nombre, que en español significa “Mercado de los Niños Rojos”, tiene un origen particular. La denominación remite a los uniformes rojos que vestían los niños huérfanos de un hospital cercano, una institución que funcionó hasta 1772.

A lo largo de su historia, el establecimiento se consolidó como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su oferta gastronómica y la variedad de productos lo transformaron en una parada popular para quienes buscaban conocer la cocina y la vida cotidiana parisinas.

Incluso recibió reconocimiento internacional por su propuesta culinaria. La revista Food & Wine lo ubicó este año en el quinto puesto de su clasificación de los doce mejores mercados del mundo para disfrutar de comida callejera. Ahora, el futuro del Marché des Enfants-Rouges dependerá de las evaluaciones técnicas y de los trabajos que puedan realizarse para recuperar el lugar.