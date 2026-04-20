Trágico tiroteo en México: dos muertos y seis heridos en un ataque desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán

Víctimas y heridos de diversas nacionalidades

El tiroteo provocó la muerte instantánea de una turista canadiense. Además, el Gabinete de Seguridad y el Servicio Público de Salud (IMSS) informaron sobre el estado de los heridos:

Por impactos de bala: Cuatro personas permanecen ingresadas, entre ellas una menor brasileña (13 años), un niño colombiano (6 años) con fracturas de tibia y peroné, una mujer colombiana (37 años) y un ciudadano estadounidense.

Cuatro personas permanecen ingresadas, entre ellas una menor brasileña (13 años), un niño colombiano (6 años) con fracturas de tibia y peroné, una mujer colombiana (37 años) y un ciudadano estadounidense. Por otras lesiones: Dos personas sufrieron fracturas y esguinces al intentar huir por las escaleras de la pirámide, y una más fue atendida por una crisis de ansiedad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda solidaridad con las víctimas y confirmó que se encuentra en contacto con la Embajada de Canadá. Por su parte, la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, condenó el "horrible acto de violencia armada" y garantizó asistencia consular para los familiares de la mujer fallecida.

Este suceso se suma a otros incidentes trágicos ocurridos recientemente en la zona. En 2023, el incendio de un globo aerostático sobre el complejo dejó dos muertos, y en 2024 se registraron incidentes de violencia física tras el incumplimiento de las normas de ascenso a los monumentos.

Actualmente, las fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen un operativo en el recinto, mientras la Secretaría de Cultura y el INAH evalúan las medidas de seguridad tras este ataque sin precedentes en el corazón del patrimonio mexicano.