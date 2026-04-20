Trágico tiroteo en México: dos muertos y seis heridos en un ataque desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán
Un hombre subió al sitio arqueológico ubicado en el centro de México y comenzó a disparar para luego quitarse la vida. Contenido sensible.
Un trágico episodio de violencia sacudió este lunes las Pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, por un tiroteo que dejó un saldo de dos personas muertas, includio el atacante, y al menos seis heridos.
El ataque ocurrió pasado el mediodía, cuando un hombre abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna antes de quitarse la vida.
Crónica del ataque en México: caos en la Pirámide de la Luna
El agresor, un hombre vestido con camisa a cuadros, ascendió a la estructura de 43 metros de altura —cuyo acceso al primer nivel había sido reabierto recientemente— y comenzó a disparar con un arma corta hacia la explanada, donde cientos de turistas realizaban el recorrido histórico.
Tras el ataque, el tirador se suicidó en la plataforma superior del monumento. Las autoridades aseguraron en el lugar el arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos.
Víctimas y heridos de diversas nacionalidades
El tiroteo provocó la muerte instantánea de una turista canadiense. Además, el Gabinete de Seguridad y el Servicio Público de Salud (IMSS) informaron sobre el estado de los heridos:
- Por impactos de bala: Cuatro personas permanecen ingresadas, entre ellas una menor brasileña (13 años), un niño colombiano (6 años) con fracturas de tibia y peroné, una mujer colombiana (37 años) y un ciudadano estadounidense.
- Por otras lesiones: Dos personas sufrieron fracturas y esguinces al intentar huir por las escaleras de la pirámide, y una más fue atendida por una crisis de ansiedad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda solidaridad con las víctimas y confirmó que se encuentra en contacto con la Embajada de Canadá. Por su parte, la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, condenó el "horrible acto de violencia armada" y garantizó asistencia consular para los familiares de la mujer fallecida.
Este suceso se suma a otros incidentes trágicos ocurridos recientemente en la zona. En 2023, el incendio de un globo aerostático sobre el complejo dejó dos muertos, y en 2024 se registraron incidentes de violencia física tras el incumplimiento de las normas de ascenso a los monumentos.
Actualmente, las fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen un operativo en el recinto, mientras la Secretaría de Cultura y el INAH evalúan las medidas de seguridad tras este ataque sin precedentes en el corazón del patrimonio mexicano.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario