México presentó su lista para el Mundial 2026 con un emotivo homenaje a Chespirito

La repercusión fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios destacaron la carga emocional del homenaje y celebraron la decisión de vincular la presentación mundialista con una de las personalidades más influyentes de la historia cultural mexicana. Muchos fanáticos coincidieron en que el video logró transmitir valores asociados tanto al fútbol como a la identidad nacional.

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La iniciativa también recibió el respaldo público de Roberto Gómez Fernández, hijo del creador de Chespirito. A través de sus redes sociales, expresó su satisfacción por haber participado en el proyecto y valoró el reconocimiento hacia la figura de su padre. “Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, manifestó.

Además, recordó la estrecha relación que el artista mantenía con el deporte y especialmente con el fútbol. “El fútbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida”. Y añadió: “De haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor”.

La lista oficial de México para el Mundial 2026

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Gilberto Mora (Tijuana)

César Huerta (Anderlecht)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Santiago Giménez (Milan)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Raúl Jiménez (Fulham)