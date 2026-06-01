Una por una, todas las sedes para el Mundial 2026
A 10 días para el arranque del certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, las sedes se encuentran listas para los 104 partidos de la competencia.
Por primera vez en la historia de la FIFA, la Copa Mundial contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos coorganizados por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, distribuyendo la acción en 16 ciudades norteamericanas que aportarán un único estadio cada una.
Esta será la segunda vez que un Mundial se juegue en sedes compartidas (luego de Corea-Japón 2002), mientras que ya se proyecta un Mundial 2030 aún más ambicioso con seis países anfitriones en tres continentes.
Las sedes de Estados Unidos para el Mundial 2026
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MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey): Ubicado en East Rutherford, tiene capacidad para 82.500 personas. Albergará 8 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y la gran Final). Ya fue sede de la Copa América Centenario 2016 y del Mundial de Clubes 2025.
AT&T Stadium (Dallas): Ubicado en Arlington, Texas, con capacidad para 80.000 espectadores. Recibirá 9 partidos (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos, octavos y una semifinal). Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.
Hard Rock Stadium (Miami): Ubicado en Florida, cuenta con 75.540 asientos. Tendrá 7 partidos (4 de fase de grupos, dieciseisavos, cuartos y el partido por el tercer puesto). Fue la sede de la accidentada final de la Copa América 2024.
Arrowhead Stadium (Kansas City): Ubicado en Misuri, con capacidad para 76.416 personas. Acogerá 6 partidos (4 de fase de grupos, dieciseisavos y cuartos).
NRG Stadium (Houston): Ubicado en Texas, tiene un aforo de 71.795 personas. Tendrá 7 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos y octavos). Es un escenario muy tradicional para el fútbol de la Concacaf.
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): Ubicado en Georgia, cuenta con capacidad para 71.000 espectadores. Albergará 8 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y una semifinal). Destaca por su moderno techo retráctil.
Gillette Stadium (Boston): Ubicado en Foxborough, Massachusetts, con capacidad para 65.878 personas. Tendrá 7 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos y cuartos). Ya hospedó el Mundial Femenino 2003.
SoFi Stadium (Los Ángeles): Ubicado en Inglewood, California, con aforo para 70.000 personas. Recibirá 8 partidos (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos y cuartos). Le ganó la pulseada al histórico Rose Bowl gracias a su modernidad y conectividad.
Lincoln Financial Field (Filadelfia): Ubicado en Pensilvania, para 69.546 espectadores. Tendrá 6 partidos (5 de fase de grupos y octavos). Ligado al fútbol desde su inauguración en 2003 con un Barcelona-Manchester United.
Levi’s Stadium (San Francisco): Ubicado en Santa Clara, California, con capacidad para 68.500 personas. Acogerá 6 partidos (5 de fase de grupos y dieciseisavos).
Lumen Field (Seattle): Ubicado en Washington, cuenta con 68.740 asientos. Albergará 6 partidos (4 de fase de grupos, dieciseisavos y octavos). Casa de los Seattle Sounders de la MLS.
Las sedes de México para el Mundial 2026
Se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo (tras 1970 y 1986).
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Estadio Azteca (Ciudad de México): El de mayor historia del torneo, con capacidad para 87.523 personas. Recibirá 5 partidos (3 de fase de grupos, dieciseisavos y octavos). Vio coronarse a Pelé y Maradona, y tendrá el partido inaugural el 11 de junio.
Estadio BBVA (Monterrey): Conocido como el "Gigante de Acero", tiene capacidad para 53.500 espectadores. Tendrá 4 partidos (3 de fase de grupos y dieciseisavos). Será sede además del Torneo de Repechaje 2026.
Estadio Chivas (Guadalajara): Ubicado en Jalisco, con aforo para 46.355 personas. Albergará 4 partidos (todos de fase de grupos). También acogerá partidos del Torneo de Repechaje.
Las sedes de Canadá para el Mundial 2026
Será la primera vez que el país organice una Copa del Mundo masculina de mayores.
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BC Place (Vancouver): Ubicado en la Columbia Británica, cuenta con capacidad para 54.500 personas. Recibirá 7 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos y octavos). Ya fue sede del Mundial Femenino 2015 y de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010.
BMO Field (Toronto): Ubicado en Ontario, cuenta con un aforo de 30.000 personas. Albergará 6 partidos (5 de fase de grupos y dieciseisavos). Es el estadio de menor capacidad de todo el Mundial 2026.
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