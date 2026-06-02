Racing se desprende del autor de uno de los goles más gritados de los últimos tiempos

franco pardo

Mateo Mendoza, el apuntado para reforzar la defensa de Racing

La posible salida de Pardo podría acelerar la búsqueda de un nuevo marcador central. Uno de los nombres que aparece en carpeta es Mateo Mendoza, futbolista de Godoy Cruz. Desde Racing reconocieron que el defensor es seguido por la secretaría técnica, aunque aclararon que todavía no existe una negociación avanzada. Sin embargo, distintas versiones indican que ya hubo contactos entre ambas instituciones.

Mendoza tiene 21 años y mide 1,81 metros. En caso de avanzar por su incorporación, la intención de la Academia sería adquirir al menos una parte de su ficha para sumarlo como alternativa dentro del plantel. Mientras tanto, la salida de Franco Pardo parece cada vez más cercana y podría transformarse en uno de los primeros movimientos importantes del mercado para Racing.