Racing se desprende del autor de uno de los goles más gritados de los últimos tiempos
Franco Pardo está cerca de dejar Racing para continuar su carrera en Santos Laguna. La operación rondaría los US$2.000.000 y la Academia ya analiza alternativas.
Racing está cerca de concretar su primera transferencia en el actual mercado de pases. Franco Pardo, defensor central de 29 años, recibió una propuesta de Santos Laguna y su salida de Avellaneda podría resolverse en las próximas horas.
Según trascendió, el club mexicano elevó una oferta cercana a los 2.000.000 de dólares por la totalidad de la ficha del futbolista surgido en Unión. La propuesta sería aceptada por la dirigencia académica, que considera cubierta la posición con las opciones que actualmente tiene el plantel. Por su parte, el jugador también vería con buenos ojos el traspaso, motivado por una mejora económica y la posibilidad de sumar mayor continuidad.
Desde su llegada a mediados de 2025, Pardo disputó 35 partidos con la camiseta de Racing y convirtió un gol que quedó marcado entre los hinchas. Fue en la Copa Libertadores, cuando anotó de cabeza sobre la hora en la victoria 3-1 ante Peñarol en el Cilindro, resultado que le permitió a la Academia avanzar a los cuartos de final del certamen continental.
Sin embargo, su recorrido en el club también estuvo condicionado por distintos contratiempos. Luego de consolidarse rápidamente como titular, sufrió una lesión muscular grado tres frente a Independiente Rivadavia el 6 de octubre del año pasado, una situación que lo dejó más de un mes fuera de las canchas. Tras recuperarse, protagonizó otro momento difícil al fallar el penal decisivo en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes.
La llegada del defensor desde Unión había demandado una inversión de 1.300.000 de dólares por el 100% de su pase. Si la venta se concreta en los valores mencionados, Racing obtendría una ganancia cercana a los 700.000 dólares.
Mateo Mendoza, el apuntado para reforzar la defensa de Racing
La posible salida de Pardo podría acelerar la búsqueda de un nuevo marcador central. Uno de los nombres que aparece en carpeta es Mateo Mendoza, futbolista de Godoy Cruz. Desde Racing reconocieron que el defensor es seguido por la secretaría técnica, aunque aclararon que todavía no existe una negociación avanzada. Sin embargo, distintas versiones indican que ya hubo contactos entre ambas instituciones.
Mendoza tiene 21 años y mide 1,81 metros. En caso de avanzar por su incorporación, la intención de la Academia sería adquirir al menos una parte de su ficha para sumarlo como alternativa dentro del plantel. Mientras tanto, la salida de Franco Pardo parece cada vez más cercana y podría transformarse en uno de los primeros movimientos importantes del mercado para Racing.
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