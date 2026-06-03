El impactante secuestro de una periodista en México: dos hombres armados irrumpieron en su casa

secuestro

La identidad de esa persona, a quien en el video se lo ve de espaldas y en ropa interior, no trascendió pero se trataría de la pareja de la periodista, según señaló el diario mexicano El Financiero.

Familiares de Guzmán Ramírez denunciaron el secuestro y la Fiscalía General del Estado abrió una investigación urgente.

Según informaron en un comunicado, desplegaron fiscales, peritos y policías ministeriales en la región de Nanchital para intentar dar con el paradero de la periodista.

Además, fuerzas policiales y militares montaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, considerada de alta peligrosidad para el periodismo.

Un historial marcado por la violencia y la impunidad

La vida de Roxana Guzmán Ramírez ya había estado atravesada por la violencia: fue pareja de Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, también periodista, quien fue asesinado a balazos en 2017. Roxana estaba con él en el momento del ataque.

Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 se registraron 31 asesinatos de periodistas y la desaparición de otros cuatro en la región.

En enero de este año, el periodista Carlos Castro, del sitio Nota Roja, fue asesinado a tiros en un restaurante de Poza Rica, al norte del estado.