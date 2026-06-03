El impactante secuestro de una periodista en México: dos hombres armados irrumpieron en su casa
Roxana Berenice Guzmán Ramírez se encontraba en su casa en el estado de Veracruz cuando ingresaron hombres armados y encapuchados.
La periodista de mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada en las últimas horas por un grupo comando que irrumpió en su casa a punta de pistola. Fue en la ciudad de Nanchital, en el estado de Veracruz. La mujer llegó a registrar con su celular el momento de la irrupción de los hombres encapuchados.
Guzmán Ramírez, quien desde hace seis meses se encontraba trabajando al sur del estado vive en una localidad pequeña, de unos 30.000 habitantes, considerada un lugar de alto riesgo para ejercer el periodismo y recientemente había abierto el portal digital Pulso Informativo del Sureste, que informaba de noticias locales por redes sociales.
En el video, que se viralizó en redes sociales, se puede verse cómo los delincuentes golpean con un mazo la puerta de ingreso del domicilio de Guzmán mientras, a pocos pasos, la periodista mexicana graba con su teléfono celular. Una vez que los agresores rompieron el vidrio, en la parte interna del domicilio irrumpe la figura de un hombre quien, sin éxito, intenta contenerlos.
La identidad de esa persona, a quien en el video se lo ve de espaldas y en ropa interior, no trascendió pero se trataría de la pareja de la periodista, según señaló el diario mexicano El Financiero.
Familiares de Guzmán Ramírez denunciaron el secuestro y la Fiscalía General del Estado abrió una investigación urgente.
Según informaron en un comunicado, desplegaron fiscales, peritos y policías ministeriales en la región de Nanchital para intentar dar con el paradero de la periodista.
Además, fuerzas policiales y militares montaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, considerada de alta peligrosidad para el periodismo.
Un historial marcado por la violencia y la impunidad
La vida de Roxana Guzmán Ramírez ya había estado atravesada por la violencia: fue pareja de Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, también periodista, quien fue asesinado a balazos en 2017. Roxana estaba con él en el momento del ataque.
Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 se registraron 31 asesinatos de periodistas y la desaparición de otros cuatro en la región.
En enero de este año, el periodista Carlos Castro, del sitio Nota Roja, fue asesinado a tiros en un restaurante de Poza Rica, al norte del estado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario