Tras el anuncio de Javier Milei, en el Reino Unido ya hablan de ir a la guerra para defender las Malvinas

Las declaraciones se dan en un contexto de renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago.

En los últimos días también trascendió que funcionarios estadounidenses habrían planteado a Londres la posibilidad de modificar su posición sobre Malvinas en relación con el nivel de gasto británico en Defensa, una versión que sumó presión al debate.

La posición de Milei, en tanto, implica un cambio radical en la que venía manteniendo incluso desde antes de su desembarco en la Casa Rosada y por la cual otorgaba una primacía inédita en la Argentina a la voluntad d elos isleños. Acorralado por la debacle del modelo económico y hundido en todos los sondeos de opinión, Milei apeló así al viejo manual chauvinista y utiliza, una vez más, la causa Malvinas para levantar un poco su maltrecha gestión.