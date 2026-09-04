Tras el anuncio de Javier Milei, en el Reino Unido ya hablan de ir a la guerra para defender las Malvinas
El parlamentario británico Rupert Lowe le respondió a Javier Milei advirtió que, de ser necesario, defenderán con las armas su control sobre las Islas Malvinas.
La cadena nacional de Javier Milei ya generó fuertes respuestas en el Reino Unido. El parlamentario conservador británico Rupert Lowe aseguró este viernes que, si su fuerza política llegara al Gobierno del Reino Unido, estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Malvinas. Esto sucede en medio de la creciente tensión por la disputa de soberanía y recientes declaraciones de los presidentes de Argentina y Estados Unidos.
Lowe, fundador del partido Restore Britain, publicó un mensaje en el que reafirmó su postura sobre el archipiélago y sostuvo: “Un gobierno de Restore Britain iría a la guerra para defender las Falkland Islands”.
Lowe había sido expulsado de Reform UK en 2025 y, posteriormente, creó su propia organización política. Su declaración se produjo horas antes de la cadena nacional que Milei preparaba para referirse a Malvinas y luego de que Donald Trump realizara comentarios sobre el conflicto que generaron repercusiones en el Reino Unido.
En paralelo, otro dirigente conservador británico, James Cartlidge, se pronunció sobre el reclamo argentino y sostuvo que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”.
El parlamentario, referente del área de Defensa del Partido Conservador, reivindicó además el papel de las Fuerzas Armadas británicas durante la guerra de 1982.
Las declaraciones se dan en un contexto de renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago.
En los últimos días también trascendió que funcionarios estadounidenses habrían planteado a Londres la posibilidad de modificar su posición sobre Malvinas en relación con el nivel de gasto británico en Defensa, una versión que sumó presión al debate.
La posición de Milei, en tanto, implica un cambio radical en la que venía manteniendo incluso desde antes de su desembarco en la Casa Rosada y por la cual otorgaba una primacía inédita en la Argentina a la voluntad d elos isleños. Acorralado por la debacle del modelo económico y hundido en todos los sondeos de opinión, Milei apeló así al viejo manual chauvinista y utiliza, una vez más, la causa Malvinas para levantar un poco su maltrecha gestión.
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