Qué dice el Decreto 867/26 de Javier Milei con el que Luis Caputo reasignó presupuesto para las Islas Malvinas
El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación presupuestaria para las Fuerzas Armadas en el marco de la defensa de las Islas Malvinas.
A través de la publicación en el Boletín Oficial, la administración encabezada por el presidente de la Nación dictó una medida urgente y de carácter estratégico. El reciente documento reasigna importantes partidas presupuestarias para fortalecer la soberanía de las Islas Malvinas y modernizar el equipamiento militar.
El decreto firmado por Luis Caputo
El Poder Ejecutivo publicó este viernes el Decreto 867/26, bajo la estricta modalidad de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mediante el cual se adecúa el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. Esta trascendental normativa lleva la firma del presidente y de todo su Gabinete de ministros, incluyendo al titular de la cartera económica, Luis Caputo, quien resulta una pieza clave para concretar esta reestructuración financiera orientada a sostener áreas que la actual gestión considera como absolutamente estratégicas y prioritarias para el desarrollo del Estado Nacional.
De acuerdo a los considerandos de la medida oficial, la reasignación de los recursos monetarios tiene como objetivo central y primordial asistir al Ministerio de Defensa. La intención oficial es fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en todo el territorio. Para lograr esta meta, se habilitaron los fondos necesarios que permitirán avanzar con firmeza en la incorporación, modernización y recuperación de diversos medios y de equipamiento táctico, contribuyendo al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la Defensa Nacional.
El plan integral de Javier Milei para las Islas Malvinas
Estas importantes modificaciones en el ámbito presupuestario no son una medida aislada, sino que actúan en perfecta sintonía con los recientes anuncios brindados por el jefe de Estado a través de la cadena nacional. La fuerte inyección de capital en el área militar busca dotar al país de mayores herramientas operativas para ejercer un firme control territorial en el Atlántico Sur. De este modo, la norma complementa y respalda directamente lo dispuesto en el Decreto 868/26, el cual restringe severamente y penaliza las actividades hidrocarburíferas ilícitas por parte de empresas extranjeras en las zonas circundantes a los territorios insulares.
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Además de las partidas asignadas para el área castrense, el rediseño de las erogaciones del Estado contempla un fuerte incremento en los recursos destinados a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El Gobierno argumentó de manera contundente que si no se realizaba esta adecuación presupuestaria de forma inmediata, peligraría enormemente la prestación de ciertos servicios esenciales. Por lo tanto, resulta vital sostener el financiamiento ininterrumpido de los proyectos satelitales y tecnológicos estrechamente vinculados al resguardo del interés estratégico nacional.
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