A un mes del destrozo ambiental en Pampa de Leoncito, definen cómo quitar la camioneta que dañó el suelo
El vehículo permanece bajo custodia de Gendarmería, que define cuándo y de qué forma retirarlo. Los expertos advierten que los daños tardarían cerca de 80 años en revertirse.
Ya pasó casi un mes del incidente en el que una camioneta de un médico mendocino quedó atrapada en Pampa de Leoncito, un área protegida en la provincia de San Juan, y sigue sin ser removida. Las últimas imágenes revelan que las huellas dejadas por las ruedas del rodado aún permanecen visibles y los expertos estiman que los daños al ecosistema tardarían cerca de 80 años en revertirse.
El incidente ocurrió el 8 de agosto cuando Agustín Añó, un médico de 46 años, ingresó a la zona del barrizal y recorrió con su camioneta Toyota Hilux al menos 1.5 kilómetros, dejando un rastro significativo a lo largo de su trayecto.
Tras las intensas lluvias que afectaron la región, el suelo recuperó su aspecto de arcilla quebradiza, pero, según los análisis realizados, las marcas siguen visibles y presentan surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Se estima que el terreno podría tardar hasta 80 años en recuperarse completamente.
De acuerdo a lo informado por el medio Tiempo San Juan, la causa contra Añó sigue su curso y se busca determinar las medidas a tomar contra el médico, así como el momento más adecuado para retirar el vehículo.
Las autoridades han señalado que la maniobra de remoción se realizará en un futuro, sin fecha definida, y se llevará a cabo de manera que provoque el menor daño posible al entorno.
El área está siendo custodiada por personal de Gendarmería Nacional, que se encarga de evitar que se retire el vehículo y que no se generen más complicaciones en el suelo.
La patente del vehículo, según trascendió, pertenece a una mujer de Godoy Cruz. Además, según informó Diario Los Andes, la camioneta no solo avanzó sobre la planicie, sino que también debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie. Ese ida y vuelta dejó un daño de proporciones que el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó como una infracción grave.
La particularidad del terreno explica por qué el caso generó atención más allá de la provincia. La Pampa de Leoncito no es un suelo que se regenere con las lluvias ni con el cambio de estaciones: cada marca que se imprime sobre esa planicie funciona, en la práctica, como una cicatriz de larga duración, lo que otorga a estas fotografías un peso ambiental que va más allá del registro visual.
Uno de los puntos más debatidos desde que el episodio se hizo público es el de las sanciones. Carbajal señaló que las multas aplicadas en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos y fue directo al respecto: “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, según consignó el diario. El caso reabrió la discusión sobre la necesidad de endurecer las penalidades para este tipo de conductas en áreas protegidas, mientras la extracción del vehículo —sin fecha definida aún— sigue a la espera de que la justicia defina los pasos a seguir.
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