A un mes del destrozo ambiental en Pampa de Leoncito, definen cómo quitar la camioneta que dañó el suelo

El área está siendo custodiada por personal de Gendarmería Nacional, que se encarga de evitar que se retire el vehículo y que no se generen más complicaciones en el suelo.

La patente del vehículo, según trascendió, pertenece a una mujer de Godoy Cruz. Además, según informó Diario Los Andes, la camioneta no solo avanzó sobre la planicie, sino que también debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie. Ese ida y vuelta dejó un daño de proporciones que el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó como una infracción grave.

La Toyota Hilux que ingresó a la Pampa de Leoncito sigue sin ser removida del área protegida de San Juan.

La particularidad del terreno explica por qué el caso generó atención más allá de la provincia. La Pampa de Leoncito no es un suelo que se regenere con las lluvias ni con el cambio de estaciones: cada marca que se imprime sobre esa planicie funciona, en la práctica, como una cicatriz de larga duración, lo que otorga a estas fotografías un peso ambiental que va más allá del registro visual.

Uno de los puntos más debatidos desde que el episodio se hizo público es el de las sanciones. Carbajal señaló que las multas aplicadas en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos y fue directo al respecto: “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, según consignó el diario. El caso reabrió la discusión sobre la necesidad de endurecer las penalidades para este tipo de conductas en áreas protegidas, mientras la extracción del vehículo —sin fecha definida aún— sigue a la espera de que la justicia defina los pasos a seguir.