El Gobierno firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear una base naval en Tierra del Fuego
En este sentido, el presidente Javier Milei anticipó la firma del DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y así avanzar con la base naval.
En el marco de su cadena nacional por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei anticipó que su Gobierno firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para "ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval en Tierra del Fuego".
En este sentido, el mandatario indicó que la idea es "incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", dado que "la base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país".
Y sumó: "A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos: primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas".
"Vientos de cambio a favor de nuestro reclamo": así habló Milei de la postura del mundo ante Malvinas
En torno a un cambio de postura de algunos países sobre Malvinas, el presidente manifestó: "Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido".
Y añadió: "Además, en el mundo corren vientos de cambios favorables a nuestro reclamo. Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas", señaló con esperanza.
"Esta amenaza no es inocua", advirtió. Y anticipó: "Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible".
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