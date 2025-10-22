Central Córdoba se impuso ante Huracán y se prende en la pelea por la cima
En un partido clave de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Central Córdoba de Santiago del Estero se hizo fuerte como visitante y venció 1-0 a Huracán, consolidándose como líder de la Zona A.
El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que terminó con un preciso remate de Fernando Martínez, que dejó sin chances al arquero local. El Ferroviario mostró solidez defensiva y aprovechó las ocasiones que generó, mientras que Huracán no logró imponerse en su estadio y sigue sin encontrar regularidad.
Con este resultado, Huracán quedó con 16 puntos, mientras que Central Córdoba se acomodó como puntero de la zona con 21 unidades. En la próxima fecha, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka visitará a Defensa y Justicia, mientras que Central Córdoba recibirá a Racing, en un duelo clave para mantener la cima de la tabla.
Gran jugada colectiva y definición de Fernando Martínez para el 1-0:
Huracán vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
Huracán vs. Central Córdoba: formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Central Córdoba: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Omar De Felippe.
Huracán vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: TNT Sports Premium.
