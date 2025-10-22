Central Córdoba se impuso ante Huracán y se prende en la pelea por la cima

El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que terminó con un preciso remate de Fernando Martínez, que dejó sin chances al arquero local. El Ferroviario mostró solidez defensiva y aprovechó las ocasiones que generó, mientras que Huracán no logró imponerse en su estadio y sigue sin encontrar regularidad.