Así arrancó el primer recital de los Guns N' Roses en Huracán: "Welcome to the Jungle"
La icónica banda volvió a presentarse en el país y la primera noche fue un espectáculo digno de admirar.
Este fin de semana, Buenos Aires comenzó a respirar rock. Es que después de tres años, los Guns N’ Roses volvieron a decir presente en la Argentina y este viernes fue la primera de las dos presentaciones que tienen pactadas en el estadio de Huracán, en Parque Patricios.
Cuando las luces se apagaron, la adrenalina de todos los presentes se encendió y la locura se desató cuando comenzaron los acordes del primer himno de la noche “Welcome to the jungle”.
"Mr. Brownstone”, “Bad Obsession”, “It’s so easy”, “You could be mine” y “Live and let die”, también sonaron en el Tomás Adolfo Ducó, haciendo delirar a los fanáticos, que no podían creer estar viviendo este momento otra vez.
El grupo continuó el recital con temas como: “Sabbath Bloody Sabbath”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Don’t Cry”, “Sweet Child O’ Mine”, “November rain”, “Human Being” y “Paradise city”.
Sin dudas, los Guns N' Roses tienen una conexión única e inexplicable con el público argentino, que siempre los recibe de la mejor manera posible y les hacen sentir el calor y la pasión que tienen por su música.
Todo lo que tenés que saber para los shows de los Guns N' Roses de este fin de semana
Los Guns N' Roses se presentan este viernes 17 y sábado 18 de octubre en el estadio de Huracán. Por eso, te dejamos toda la información necesaria para que disfrutes de un show único.
Cómo llegar
El estadio Tomás Adolfo Ducó, la casa de Huracán, está ubicado en Av. Amancio Alcorta 2570, en el barrio de Parque Patricios.
- Las líneas de colectivos son: 9, 25, 28, 37, 46, 50, 59, 65, 90, 91, 101, 118, 133, 134, 150, 188.
- La estación de subte es Caseros, de la línea H.
- El tren más cercano es el Belgrano Sur, estación Sáenz.
Horarios
- Apertura de puertas: 16 horas
- Banda invitada - Catupecu Machu: 20
- Inicio del show de Guns N' Roses: 21
Accesos
- Campo Delantero: Av. Amancio Alcorta y Miravé
- Campo General: Av. Amancio Alcorta y Lavarden
- Platea Amancio Alcorta: Colonia y Los Patos
- Platea Mirave: Monasterio y Los Patos
- Personas con movilidad reducida: acceso por Av. Amancio Alcorta y Lavarden (Platea Baja adaptada)
Objetos prohibidos
- Armas de fuego o punzantes.
- Pirotecnia / explosivos.
- Sustancias ilegales.
- Drones y cámaras fotográficas con lentes desmontables.
- Bebidas de cualquier tipo.
- Alimentos de cualquier tipo.
- Fuegos artificiales.
- Paraguas, mates, mochilas grandes.
- Animales, a excepción de perros de compañía.
- Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.
