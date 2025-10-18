Así arrancó el primer recital de los Guns N' Roses en Huracán: "Welcome to the Jungle"

Sin dudas, los Guns N' Roses tienen una conexión única e inexplicable con el público argentino, que siempre los recibe de la mejor manera posible y les hacen sentir el calor y la pasión que tienen por su música.

guns roses huracan

Todo lo que tenés que saber para los shows de los Guns N' Roses de este fin de semana

Los Guns N' Roses se presentan este viernes 17 y sábado 18 de octubre en el estadio de Huracán. Por eso, te dejamos toda la información necesaria para que disfrutes de un show único.

Cómo llegar

El estadio Tomás Adolfo Ducó, la casa de Huracán, está ubicado en Av. Amancio Alcorta 2570, en el barrio de Parque Patricios.

Las líneas de colectivos son: 9, 25, 28, 37, 46, 50, 59, 65, 90, 91, 101, 118, 133, 134, 150, 188.

La estación de subte es Caseros, de la línea H.

El tren más cercano es el Belgrano Sur, estación Sáenz.

Horarios

Apertura de puertas: 16 horas

Banda invitada - Catupecu Machu: 20

Inicio del show de Guns N' Roses: 21

Accesos

Campo Delantero: Av. Amancio Alcorta y Miravé

Campo General: Av. Amancio Alcorta y Lavarden

Platea Amancio Alcorta: Colonia y Los Patos

Platea Mirave: Monasterio y Los Patos

Personas con movilidad reducida: acceso por Av. Amancio Alcorta y Lavarden (Platea Baja adaptada)

Objetos prohibidos