Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en las Azores por un fuerte olor en la cabina
Un Boeing 777-300 de SWISS, que cubría la ruta entre Chicago y Zurich, tuvo que desviarse al aeropuerto de Lajes.
Un vuelo de la empresa SWISS, que cubría la ruta entre Chicago y Zurich, tuvo que declarar la emergencia y desviarse al aeropuerto de Lajes, en la isla Terceira de las Azores luego de que se registrara un fuerte olor en la cabina de la clase económica.
El hecho ocurrió durante el vuelo LX9 que había partido el lunes por la tarde del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos, y se dirigía a Zúrich, en Suiza. El Boeing 777-300 con matrícula HB-JNF llevaba 222 pasajeros y 16 tripulantes a bordo.
En medio del trayecto, mientras sobrevolaban el Atlántico, al menos seis personas comenzaron a experimentar síntomas como irritación ocular, náuseas y dolores de cabeza, por lo que requirieron de asistencia dentro del avión, según informó la compañía.
Ante esta situación, se la tripulación declaró la emergencia y se decidió que el vuelo sea desviado hacia la isla Terceira, situada en el archipiélago de las Azores, Portugal, donde el avión aterrizó sin mayores problemas el martes minutos después de las 21.
Según informaron, los pasajeros afectados no requirieron de atención médica adicional y todos lograron descender del avión con normalidad.
"En una situación como esta, nuestras tripulaciones no asumen ningún riesgo y toman la decisión preventiva de aterrizar en un aeropuerto adecuado", indicó SWISS en un comunicado, según publicó el sitio aviacionline.
Tras el inconveniente, el vuelo fue reprogramado para completar el traslado de las personas afectadas, según informó la compañía.
Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron el olor denunciado en la cabina de la clase económica y que derivó en el aterrizaje de emergencia. "Pedimos comprensión para no especular sobre las posibles causas hasta que estas investigaciones concluyan", agregó la empresa.
Con motivo del incidente, el vuelo LX8 que estaba programado para este martes entre Zurich y Chicago tuvo que ser cancelado.
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