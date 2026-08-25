Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en las Azores por un fuerte olor en la cabina

"En una situación como esta, nuestras tripulaciones no asumen ningún riesgo y toman la decisión preventiva de aterrizar en un aeropuerto adecuado", indicó SWISS en un comunicado, según publicó el sitio aviacionline.

Aeropuerto de Lajes, en la isla de Terceira, Azores

Tras el inconveniente, el vuelo fue reprogramado para completar el traslado de las personas afectadas, según informó la compañía.

Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron el olor denunciado en la cabina de la clase económica y que derivó en el aterrizaje de emergencia. "Pedimos comprensión para no especular sobre las posibles causas hasta que estas investigaciones concluyan", agregó la empresa.

Con motivo del incidente, el vuelo LX8 que estaba programado para este martes entre Zurich y Chicago tuvo que ser cancelado.