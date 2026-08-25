Un violento tornado arrasó un pueblo de Francia y dejó decenas de heridos

En los campos de los alrededores podían verse tumbonas despedazadas, restos de material aislante, ramas y fragmentos de alambrado arrastrados por las violentas ráfagas. En los accesos a la zona afectada, familiares y amigos aguardaban ante los controles policiales con provisiones y herramientas para ayudar a los damnificados.

Imágenes difundidas en las redes sociales y verificadas por Reuters mostraron además el enorme embudo girando sobre la localidad cercana de Verzeille. Varias casas situadas en su recorrido aparecían con las ventanas destrozadas.



Miles de hogares sin luz

El temporal también provocó cortes masivos en el suministro eléctrico. Las cifras fueron variando durante la mañana a medida que avanzaban las reparaciones: unas 1400 viviendas seguían sin servicio en el área más afectada de Aude, según la prefectura, mientras los cortes vinculados a las tormentas alcanzaron a miles de usuarios en distintos puntos del sur de Francia.

El tornado se produjo durante un brusco cambio de las condiciones meteorológicas. La intensa ola de calor que afectó al sur francés dio paso esta semana a fuertes tormentas, acompañadas en algunos sectores por granizo, lluvias intensas y violentas ráfagas. Météo-France había colocado a numerosos departamentos bajo alerta por tormentas.

Una estación meteorológica próxima a Pomas registró ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, aunque las autoridades todavía analizaban la intensidad exacta alcanzada por el tornado. El mal tiempo también afectó actividades deportivas: una etapa de la Vuelta a España, que atravesaba el sur de Francia, debió ser interrumpida el lunes debido al granizo.

Cancelación de la Vuelta a España y vuelos demorados

El frente de tormentas con lluvia y granizo obligó a suspender la tercera etapa de la Vuelta a España 2026 para "proteger la seguridad de los corredores".

Por su parte, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, reportó perturbaciones por "fuerte actividad tormentosa" en los aeropuertos de París, Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza.

El funcionario también confirmó la suspensión de trenes regionales entre Narbona y Sète, en Nueva Aquitania y cortes en Saint Pierre de Corps.

Alerta naranja y pronósticos

El departamento de Aude se mantiene bajo alerta naranja por tormentas, y la Prefectura pidió a la población "evitar las zonas afectadas, respetar las instrucciones de los servicios de emergencia y consultar fuentes oficiales".

El servicio Météo France anticipó lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado por hora, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Se estima que las condiciones de inestabilidad continuarán durante los próximos días, desplazándose progresivamente hacia el noreste y noroeste de Francia.