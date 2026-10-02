Vendió 12.000 pirañas para salvar el Amazonas: el legado de un sacerdote que protege la selva tras 55 años

En la década de 1970, la llegada del sacerdote italiano Giovanni Gallo a la parroquia de Santa Cruz do Arari, en la remota isla de Marajó (Brasil), marcó un antes y un después para la comunidad. Ante el aislamiento y la falta de recursos en la Amazonia brasileña, Gallo ideó un insólito pero eficaz modelo socioeconómico: transformar a la piraña, un pez sin valor comercial para los pescadores locales, en la principal fuente de financiamiento para el desarrollo del pueblo.