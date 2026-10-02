Vendió 12.000 pirañas para salvar el Amazonas: el legado de un sacerdote que protege la selva tras 55 años
Tras instruir a los vecinos de Janipapo (Brasil) en el embalsamado de pirañas, Giovanni Gallo impulsó su comercialización y envío a Europa.
En la década de 1970, la llegada del sacerdote italiano Giovanni Gallo a la parroquia de Santa Cruz do Arari, en la remota isla de Marajó (Brasil), marcó un antes y un después para la comunidad. Ante el aislamiento y la falta de recursos en la Amazonia brasileña, Gallo ideó un insólito pero eficaz modelo socioeconómico: transformar a la piraña, un pez sin valor comercial para los pescadores locales, en la principal fuente de financiamiento para el desarrollo del pueblo.
El sacerdote montó un laboratorio en la Vila de Jenipapo e instruyó a los habitantes en técnicas de taxidermia. La dinámica comunitaria no tardó en consolidarse: los pescadores retiraban las pirañas de sus redes y las entregaban al laboratorio, donde las mujeres del pueblo se encargaban de embalsamarlas.
Una vez disecadas, unas 12.000 pirañas fueron exportadas al mercado europeo.
Los frutos de haber vendido 12.000 pirañas disecadas
Los ingresos generados por este comercio impulsaron obras de infraestructura vitales para la zona. Gracias a esta iniciativa basada en el uso sostenible de los recursos locales, la comunidad construyó un embarcadero, un cementerio, 350 metros de puentes de madera y una pista de aterrizaje de 800 metros, infraestructura fundamental para romper el histórico aislamiento de la isla y permitir el progreso de sus habitantes.
El compromiso de Gallo con la región trascendió la obra pública. Con el objetivo de preservar la identidad y la memoria del territorio, impulsó la creación del Museo del Marajó. Fundado en Santa Cruz do Arari y trasladado más tarde a Cachoeira do Arari, el espacio reunió valiosas piezas arqueológicas, objetos de la cultura local y testimonios aportados por los propios vecinos, consolidando así el legado de una de las gestas comunitarias más singulares de la historia amazónica.
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