Estremecedor accidente en vivo: atropellaron a una cronista y su camarógrafo mientras salían al aire

Luego del atropellamiento, personal de Protección Civil acudió al lugar para asistir a los dos trabajadores de prensa. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para recibir atención médica.

Cómo están la cronista y su camarógrafo tras el accidente en México

Los primeros informes médicos indicaron que la reportera presenta contusiones y golpes en diversas partes del cuerpo, aunque permanece consciente y estable.

La situación de su compañero requirió mayores cuidados, ya que el camarógrafo sufrió una fractura en una pierna y quedó bajo observación a la espera de una valoración ortopédica.

En paralelo, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias en las que se produjo el accidente. De acuerdo con testimonios y los primeros datos recabados, la camioneta Jeep era conducida por un joven de 19 años, quien perdió el control y terminó subiéndose hacia la banqueta en la que se encontraba el equipo periodístico.

El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existió alguna infracción o delito en el episodio.