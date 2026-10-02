Estremecedor accidente en vivo: atropellaron a una cronista y su camarógrafo mientras salían al aire
Las imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales y mostraron el instante en que se produjo el fuerte impacto. Los detalles.
Una cobertura periodística sobre las consecuencias de las fuertes lluvias en Monterrey, Nuevo León, México, terminó en un grave accidente este viernes. La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, integrantes del equipo de la televisora Gamavisión, fueron atropellados por una camioneta mientras salían al aire.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este viernes, sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo. Los trabajadores de prensa se encontraban en el lugar informando sobre los inconvenientes provocados por las intensas lluvias que afectan a la zona metropolitana.
Segundos antes del impacto, la periodista se encontraba relatando otro episodio ocurrido en el sector, donde un motociclista había chocado contra ramas de árboles que se encontraban caídas.
Accidente en vivo: el momento en que una camioneta atropelló al equipo periodístico
Según los primeros reportes, el conductor de una camioneta Jeep Patriot de color gris oscuro perdió el control del vehículo después de recibir presuntamente un "cerrón" por parte de otro automóvil. A raíz de esa maniobra y de las condiciones del pavimento mojado, habría derrapado hasta dirigirse hacia la banqueta donde trabajaban los comunicadores.
La camioneta terminó impactando directamente contra Alma de la Rosa Flores y Cristo Morales. Como el camarógrafo se encontraba registrando la cobertura en ese preciso instante, la secuencia del accidente quedó grabada y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.
Luego del atropellamiento, personal de Protección Civil acudió al lugar para asistir a los dos trabajadores de prensa. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para recibir atención médica.
Cómo están la cronista y su camarógrafo tras el accidente en México
Los primeros informes médicos indicaron que la reportera presenta contusiones y golpes en diversas partes del cuerpo, aunque permanece consciente y estable.
La situación de su compañero requirió mayores cuidados, ya que el camarógrafo sufrió una fractura en una pierna y quedó bajo observación a la espera de una valoración ortopédica.
En paralelo, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias en las que se produjo el accidente. De acuerdo con testimonios y los primeros datos recabados, la camioneta Jeep era conducida por un joven de 19 años, quien perdió el control y terminó subiéndose hacia la banqueta en la que se encontraba el equipo periodístico.
El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existió alguna infracción o delito en el episodio.
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