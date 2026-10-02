Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning: qué provocó el fuego
Ocurrió durante la madrugada del jueves en la vivienda del capitán de Boca ubicada en un barrio privado de Canning. Afortunadamente no pasó a mayores ni se lamentaron heridos.
La casa de Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, fue escenario de un incendio este jueves. La propiedad está en el country Saint Thomas-Este Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y según publicó Olé el siniestro dejó solo pérdidas materiales: no se registraron heridos ni víctimas fatales.
Del operativo se ocupó el Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el fuego se inició en un entrepiso donde estaba instalada una caldera, y la rápida intervención de los bomberos evitó que se propagara al resto de la vivienda.
Cómo comenzó el fuego en la casa de Leandro Paredes en Saint Thomas
De acuerdo con las primeras pericias técnicas, informadas por los bomberos intervinientes, las llamas se originaron en el área de un entrepiso técnico, espacio donde se encontraba instalada una caldera de calefacción central.
Gracias a la rápida alerta de los vecinos del country y a la oportuna respuesta del cuartel local, el fuego fue sofocado antes de que lograra propagarse hacia los dormitorios y la planta baja del inmueble.
Si bien el capitán del Xeneize convive con su mujer Camila Galante y sus tres hijos -Victoria, Giovanni y Lautaro-, desde el Destacamento Nº 2 de Esteban Echeverría no detallaron quienes estaban dentro de la vivienda al momento del hecho.
Por otro lado, una vez que el incendio tomó trascendencia pública, ni Paredes ni Galante se pronunciaron sobre el incendio en redes sociales. Aun así, en la última historia de Instagram que compartió el jugador se pudo ver a ambos compartiendo una velada.
La pareja se conoce desde la infancia y se casó en 2017. Tras pasar por el fútbol de Italia, Rusia y Francia, el futbolista decidió volver al país y la familia lo acompañó en el traslado a Canning.
Galante, por su parte, suma 1,7 millones de seguidores en Instagram y es la creadora de su propia marca, Camila Galante Cosmética. A pesar de su historia con Paredes, la empresaria reconoció en el pasado lo mucho que le costaron las críticas externas: "Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás".
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