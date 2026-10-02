Alerta máxima de diluvio en Buenos Aires y medio país, con lluvias, tormentas y granizo: qué pasa con el AMBA

Sábado: El SMN prevé tormentas aisladas para la madrugada y la mañana, condiciones que darán paso a lluvias aisladas hacia la tarde. El panorama comenzará a mejorar recién por la noche, cuando el cielo quede parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 16°C de máxima.