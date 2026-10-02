Alerta máxima de diluvio en Buenos Aires y medio país, con lluvias, tormentas y granizo: qué pasa con el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un sábado complicado, con lluvias y tormentas de variada intensidad, para gran parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo y naranja por tormentas de variada intensidad, lluvias persistentes, ráfagas intensas y posible caída de granizo que afectará a gran parte del territorio argentino durante este sábado, sin que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que igual espera precipitaciones.
De acuerdo con el informe oficial, el área afectada comprenderá a los distritos del centro y oeste de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa y el noreste de Santiago del Estero.
En tanto, la advertencia asciende a nivel naranja para zonas específicas de las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes.
El organismo detalló que el fenómeno estará caracterizado por tormentas localmente fuertes. “Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas”, advirtió el SMN, estimando valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual en las regiones más castigadas.
Qué pasa con las lluvias y tormentas en el AMBA
Si bien el alerta oficial del SMN no rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones meteorológicas desmejorarán y se prevén probabilidades de precipitaciones durante el fin de semana.
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Sábado: El SMN prevé tormentas aisladas para la madrugada y la mañana, condiciones que darán paso a lluvias aisladas hacia la tarde. El panorama comenzará a mejorar recién por la noche, cuando el cielo quede parcialmente nublado, con marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 16°C de máxima.
Domingo: Se espera una jornada marcada por la estabilidad. La madrugada y la mañana comenzarán con neblinas matinales y cielo parcialmente nublado, dando lugar a un repunte en la temperatura que ubicará los registros entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima.
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