Emiratos Árabes Unidos: el piloto de Flydubai dio detalles del momento en que se enfrentó a su compañero

El capitán indicó que el agresor, el copiloto, continuaba golpeándolo cuando logró abrir la puerta. Varios pasajeros ingresaron entonces a la cabina y redujeron al atacante. “Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron”, dijo Machchhar. “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”.

Smit Machchhar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el sospechoso, un ciudadano omaní, fue detenido en Arabia Saudita. El jefe de Estado sostuvo que la actuación del comandante evitó “un desastre como el 11 de septiembre”.

Machchhar recordó que, durante el ataque, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó ante Modi. El piloto permanece internado en un hospital de Abu Dabi, donde continúa su recuperación. En primer lugar, había recibido atención en Arabia Saudita, país donde el avión aterrizó de emergencia.

El piloto relató que una de sus hijas lo visitó en el hospital, pero se asustó al verlo en su estado actual. Su hijo menor, de dos años, todavía no pudo verlo. El odontólogo Shota Musaev, uno de los pasajeros que lo asistió, afirmó que Machchhar sufrió una “pérdida masiva de sangre” y heridas graves.

El piloto trabaja en Flydubai desde hace cerca de cuatro años. Antes integró durante 11 años la aerolínea india de bajo costo SpiceJet, donde ocupó los cargos de comandante superior y capitán instructor de línea. En esa empresa acumuló más de 9.750 horas de vuelo.

Machchhar nació en una familia vinculada al sector textil y contó en 2025, en el poódcast Bona-Fide Banter, que ser piloto no fue su “sueño de infancia”. Tras terminar la escuela, se inscribió inicialmente en una carrera de ingeniería textil.

“Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo”, le dijo el piloto a Modi. “No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”, insistió.

En el avión viajaban 174 pasajeros, entre ellos 27 nenes.

Por su parte, Modi había enaltecido la labor de su compatriota vía X el jueves: “Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”.

El mandatario sostuvo que “India está orgullosa del Capitán Machchhar” y expresó sus deseos para la recuperación del piloto: “Rezando por su rápida recuperación, renovada fortaleza y buena salud”.