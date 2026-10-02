Emiratos Árabes Unidos: el piloto de Flydubai dio detalles del momento en que se enfrentó a su compañero
El piloto y los pasajeros lograron reducir al copiloto que, se especula, habría intentado cometer un atentado terrorista en Israel utilizando el avión como arma
Desde el hospital en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en el que permanece interando recueprándose del ataque que sufrió, el capitán de Flydubai, Smit Machchhar, contó que tras recibir varias puñaladas de su copiloto y caer al suelo de la cabina, logró levantarse porque entendió que los pasajeros podían morir si no recuperaba el control del vuelo que partió de Dubai con destino a Tel Aviv, Israel. Como consecuencia de ello el avión pudo finalmente aterrizar de emergencia en Arabia Saudita.
“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, le contó Machchhar al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada difundida este viernes por los medios locales. Ambos dialogaron después en guyaratí, idioma predominante en el estado occidental de Guyarat, de donde es oriundo Modi.
El piloto, con la cabeza vendada y asistencia respiratoria, se quebró al recordar el ataque. “Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida”, afirmó.
Machchhar sufrió heridas graves durante el ataque del miércoles. De acuerdo con testigos y autoridades israelíes, abrió la puerta de la cabina cuando el Boeing 737 entró en un descenso pronunciado, lo que permitió que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. El avión, que transportaba a 182 personas, desvió su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.
El piloto oriundo de Mumbai señaló que comprendió que el avión perdía altura y que debía llegar hasta la puerta para permitir el ingreso de pasajeros y tripulantes. “Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, relató.
El capitán indicó que el agresor, el copiloto, continuaba golpeándolo cuando logró abrir la puerta. Varios pasajeros ingresaron entonces a la cabina y redujeron al atacante. “Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron”, dijo Machchhar. “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el sospechoso, un ciudadano omaní, fue detenido en Arabia Saudita. El jefe de Estado sostuvo que la actuación del comandante evitó “un desastre como el 11 de septiembre”.
Machchhar recordó que, durante el ataque, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó ante Modi. El piloto permanece internado en un hospital de Abu Dabi, donde continúa su recuperación. En primer lugar, había recibido atención en Arabia Saudita, país donde el avión aterrizó de emergencia.
El piloto relató que una de sus hijas lo visitó en el hospital, pero se asustó al verlo en su estado actual. Su hijo menor, de dos años, todavía no pudo verlo. El odontólogo Shota Musaev, uno de los pasajeros que lo asistió, afirmó que Machchhar sufrió una “pérdida masiva de sangre” y heridas graves.
El piloto trabaja en Flydubai desde hace cerca de cuatro años. Antes integró durante 11 años la aerolínea india de bajo costo SpiceJet, donde ocupó los cargos de comandante superior y capitán instructor de línea. En esa empresa acumuló más de 9.750 horas de vuelo.
Machchhar nació en una familia vinculada al sector textil y contó en 2025, en el poódcast Bona-Fide Banter, que ser piloto no fue su “sueño de infancia”. Tras terminar la escuela, se inscribió inicialmente en una carrera de ingeniería textil.
“Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo”, le dijo el piloto a Modi. “No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”, insistió.
Por su parte, Modi había enaltecido la labor de su compatriota vía X el jueves: “Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”.
El mandatario sostuvo que “India está orgullosa del Capitán Machchhar” y expresó sus deseos para la recuperación del piloto: “Rezando por su rápida recuperación, renovada fortaleza y buena salud”.
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