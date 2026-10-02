Presidente ordenó cancelar las fiestas de fin de año en organismos públicos por "austeridad" y hay polémica

El paquete incluyó además seguridad privada, DJ, ambientación integral, servicio fotográfico y un operativo de traslado con ómnibus para los invitados desde distintos puntos estratégicos de Montevideo hacia el predio.

Ante la directiva bajada desde el Poder Ejecutivo y avalada por la gerencia del banco —encabezada por Marcos Otheguy—, el BSE envió este miércoles un comunicado interno a sus trabajadores anunciando la suspensión del evento de este año. En el texto, la institución reconoció que la decisión “no ha sido tomada a la ligera”, pero remarcó la necesidad de actuar con “especial responsabilidad” en la protección de la credibilidad institucional frente a la “creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos”.

Radiografía en el Estado: ¿qué hacen los demás organismos?

La orden de Orsi vino a uniformar un escenario que ya de por sí mostraba grandes disparidades dentro de la administración pública uruguaya.

Fuentes de empresas insignias como UTE, Antel, el Banco República (BROU) y el Banco Central (BCU) aclararon que en dichos entes no es costumbre realizar fiestas masivas de fin de año para el personal. En esos ámbitos, los festejos institucionales se reservan exclusivamente para agasajar a trabajadores que se jubilan, conmemorar trayectorias de décadas o celebrar aniversarios redondos de la empresa (como los 130 años del BROU, cuya fiesta inicial también fue reconvertida en una gala cultural).

Por fuera de los grandes entes, los registros oficiales de años anteriores exhibían gastos menores en celebraciones corporativas por parte de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, algunas facultades de la Universidad de la República (Udelar) e incluso la Fiscalía General de la Nación, cifras que ahora quedarán completamente bajo la lupa del Ejecutivo en pos de cumplir la nueva manda de contención del gasto.