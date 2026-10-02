Presidente ordenó cancelar las fiestas de fin de año en organismos públicos por "austeridad" y hay polémica
Con el argumento del uso responsable del dinero, el mandatario uruguayo ordenó suspender todo tipo de celebraciones de fin de año en entes estatales.
En una clara señal de ajuste y optimización de los recursos del Estado, y que ya está generando todo tipo de controversias, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ordenó la cancelación de todas las fiestas de fin de año en ministerios, entes autónomos y organismos públicos.
La directiva fue comunicada por el propio mandatario a su Gabinete durante el último Consejo de Ministros, enmarcada en una férrea política de "austeridad" y uso responsable del dinero de los contribuyentes.
La medida cobró especial notoriedad tras conocerse el caso del Banco de Seguros del Estado (BSE), que el año pasado había destinado más de 150.000 dólares (unos 6,3 millones de pesos) para su masivo festejo anual en Ciudad de la Costa, convirtiéndose en una de las contrataciones más cuestionadas del rubro a nivel estatal.
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El foco del debate se encendió tras revelarse los detalles de la fiesta que el BSE organizó el 22 de noviembre de 2025 para unos 1.200 empleados en el salón Hangar 33.
De acuerdo con los pliegos de la licitación abreviada y registros de compras públicas, el gasto más abultado se destinó al servicio gastronómico a cargo de la empresa Travel Food Limitada, que superó los 4,6 millones de pesos en un formato descontracturado con estaciones de comida simultánea, opciones adaptadas para celíacos y vegetarianos, y barra de bebidas sin alcohol libre.
El paquete incluyó además seguridad privada, DJ, ambientación integral, servicio fotográfico y un operativo de traslado con ómnibus para los invitados desde distintos puntos estratégicos de Montevideo hacia el predio.
Ante la directiva bajada desde el Poder Ejecutivo y avalada por la gerencia del banco —encabezada por Marcos Otheguy—, el BSE envió este miércoles un comunicado interno a sus trabajadores anunciando la suspensión del evento de este año. En el texto, la institución reconoció que la decisión “no ha sido tomada a la ligera”, pero remarcó la necesidad de actuar con “especial responsabilidad” en la protección de la credibilidad institucional frente a la “creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos”.
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La orden de Orsi vino a uniformar un escenario que ya de por sí mostraba grandes disparidades dentro de la administración pública uruguaya.
Fuentes de empresas insignias como UTE, Antel, el Banco República (BROU) y el Banco Central (BCU) aclararon que en dichos entes no es costumbre realizar fiestas masivas de fin de año para el personal. En esos ámbitos, los festejos institucionales se reservan exclusivamente para agasajar a trabajadores que se jubilan, conmemorar trayectorias de décadas o celebrar aniversarios redondos de la empresa (como los 130 años del BROU, cuya fiesta inicial también fue reconvertida en una gala cultural).
Por fuera de los grandes entes, los registros oficiales de años anteriores exhibían gastos menores en celebraciones corporativas por parte de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, algunas facultades de la Universidad de la República (Udelar) e incluso la Fiscalía General de la Nación, cifras que ahora quedarán completamente bajo la lupa del Ejecutivo en pos de cumplir la nueva manda de contención del gasto.
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