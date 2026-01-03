Venezuela: Delcy Rodríguez denunció el "secuestro" de Nicolás Maduro por EE.UU. y exigió una prueba de vida

La versión de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado más temprano en su plataforma Truth Social que las fuerzas armadas norteamericanas habían ejecutado con éxito “un ataque a gran escala” contra Venezuela y su líder, afirmando que Maduro y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera del país.

De confirmarse la versión de Rodríguez de que ambos han sido detenidos por fuerzas extranjeras, ello representaría un giro histórico en las relaciones entre Washington y Caracas, y confirmaría que las operaciones militares desplegadas por Estados Unidos en el Caribe tenían como objetivo principal un cambio de régimen en Venezuela.

Crisis de liderazgo en el chavismo

Sin Maduro al frente del Ejecutivo, la Constitución venezolana establece que la vicepresidenta asumiría la presidencia en funciones. No obstante, el paradero actual de Delcy Rodríguez sigue sin conocerse públicamente, ya que hasta ahora el único miembro visible del chavismo que ha hablado ante los medios ha sido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

La falta de información oficial sobre la situación de los principales líderes del gobierno bolivariano profundiza la incertidumbre en medio de una crisis que ya afecta a amplias zonas del país por el impacto de los bombardeos y el avance de las operaciones militares.