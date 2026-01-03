Venezuela: Delcy Rodríguez denunció el "secuestro" de Nicolás Maduro por EE.UU. y exigió una prueba de vida
La vicepresidenta de Venezuela afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras el operativo militar estadounidense.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, han sido secuestrados por los Estados Unidos, en medio de la operación militar que el gobierno norteamericano anunció como un ataque “a gran escala” contra el régimen venezolano.
En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez denunció que, tras el inicio de los bombardeos que golpearon Caracas y otros tres estados del país, el paradero de Maduro y Flores se desconoce y exigió al Gobierno estadounidense que entregue una “prueba de vida inmediata” de ambos.
“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, afirmó la vicepresidenta bolivariana, según difundió la Agencia Noticias Argentinas.
Acusaciones por muertes durante el operativo
Rodríguez aseguró que soldados y población civil han sido asesinados como consecuencia de la operación militar estadounidense. La vicepresidenta reiteró además la advertencia que, dijo, había hecho el propio Maduro sobre un hipotético ataque de Washington “por la desesperación de la voracidad energética de los EE.UU”.
“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: **‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes’”, agregó Rodríguez durante su intervención en la televisión estatal.
La versión de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado más temprano en su plataforma Truth Social que las fuerzas armadas norteamericanas habían ejecutado con éxito “un ataque a gran escala” contra Venezuela y su líder, afirmando que Maduro y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera del país.
De confirmarse la versión de Rodríguez de que ambos han sido detenidos por fuerzas extranjeras, ello representaría un giro histórico en las relaciones entre Washington y Caracas, y confirmaría que las operaciones militares desplegadas por Estados Unidos en el Caribe tenían como objetivo principal un cambio de régimen en Venezuela.
Crisis de liderazgo en el chavismo
Sin Maduro al frente del Ejecutivo, la Constitución venezolana establece que la vicepresidenta asumiría la presidencia en funciones. No obstante, el paradero actual de Delcy Rodríguez sigue sin conocerse públicamente, ya que hasta ahora el único miembro visible del chavismo que ha hablado ante los medios ha sido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
La falta de información oficial sobre la situación de los principales líderes del gobierno bolivariano profundiza la incertidumbre en medio de una crisis que ya afecta a amplias zonas del país por el impacto de los bombardeos y el avance de las operaciones militares.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario