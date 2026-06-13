La impresionante gigantografía de Lionel Messi que montaron en India

gigantografia messi india La gigantografía de Messi en India

Durante el Mundial de Qatar 2022 también montaron una gigantografía de Lionel Messi

Durante el Mundial de Qatar, la región se hizo mundialmente famosa cuando los hinchas colocaron una gigantografía de Messi en medio de un río en la cercana localidad de Pullavoor.

Debido al enorme tamaño y los fuertes vientos monzónicos de la zona, algunas de estas gigantografías sufrieron accidentes en el pasado.

Un gran cartel de Messi colapsó en Malappuram, generando pánico entre los presentes, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Toda esta fiebre futbolística se ve potenciada porque el gobierno local confirmó negociaciones avanzadas para que la Selección Argentina juegue un partido amistoso en el estado de Kerala.

Lionel Messi y 9 jugadores de la Selección Argentina llevarán una insignia especial en el Mundial 2026

La Selección Argentina arranca su camino en el Mundial 2026 este martes frente a Argelia, y lo hará con un detalle que captará todas las miradas. Además del infaltable parche de campeón en la camiseta, Lionel Messi y otros 8 futbolistas del plantel estrenarán un distintivo especial que la FIFA implementará a partir de esta edición.

La insignia que llevarán los futbolistas debutantes en el Mundial 2026

Este nuevo distintivo está reservado exclusivamente para los futbolistas que debutan en una Copa del Mundo. La FIFA incluyó este reconocimiento como parte de las innovaciones del torneo, con el objetivo de celebrar uno de los logros más significativos en la carrera de cualquier jugador.

Ubicada en la manga derecha de la camiseta y debajo del emblema de la Copa del Mundo, esta nueva marca llevará la frase “Debut FIFA World Cup” junto a la imagen de la copa.

En la Selección Argentina, un grupo de ocho jugadores lucirá este distintivo por su estreno absoluto en el torneo: Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Cabe señalar que este distintivo se usará una sola vez. La FIFA determinó que cada futbolista lucirá el parche únicamente en el partido de su debut absoluto.

De este modo, si alguno de los convocados suma minutos ante Argelia, ya no llevará la insignia en los siguientes encuentros. Por el contrario, quienes se queden en el banco de suplentes conservarán la oportunidad de estrenarla el día que les toque ingresar oficialmente al campo de juego.

El reconocimiento de FIFA para Lionel Messi en la camiseta de este Mundial 2026

En paralelo, la FIFA también reconocerá la vigencia de las leyendas del fútbol. Aquellos futbolistas con cinco o más participaciones mundialistas recibirán un distintivo exclusivo, un homenaje que en esta edición tendrá como gran protagonista a Lionel Messi, quien disputará su sexto Mundial.

Esta iniciativa está vinculada al acuerdo con la empresa Topps para los álbumes oficiales del torneo, ya que estos parches especiales tendrán su réplica en formato de figuritas coleccionables.