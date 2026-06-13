Macabro hallazgo: encontraron un cadáver frente al estadio donde Irán se prepara para el Mundial 2026
El hecho ocurrió mientras el equipo persa ajusta sus entrenamientos bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de tensiones internacionales y el contexto de violencia que atraviesa la región.
El hallazgo de un cadáver en descomposición en el maletero de un vehículo frente al estadio Caliente de Tijuana, donde la selección de Irán realiza su preparación para el Mundial 2026, generó un fuerte impacto en la ciudad fronteriza.
El cuerpo se encontraba dentro de una camioneta Toyota gris con placas de California, que permanecía estacionada en el estacionamiento de un supermercado situado justo enfrente del estadio Caliente. Este recinto es utilizado diariamente por la selección iraní desde su arribo a Tijuana, a solo un minuto de distancia de su hotel, según reportó la agencia AFP.
La policía de Tijuana localizó el vehículo tras advertir un fuerte olor proveniente de su interior, lo que motivó la intervención de especialistas forenses con trajes protectores. De acuerdo con información oficial difundida por la agencia francesa de noticias, al abrir el maletero, las autoridades hallaron el cuerpo envuelto en una bolsa negra y con evidentes signos de violencia. Un portavoz de la fiscalía mencionó que el automóvil llevaba estacionado en ese lugar desde el miércoles anterior.
El hecho tuvo lugar justo después de uno de los entrenamientos del combinado iraní. El cadáver fue retirado poco después de que el equipo abandonara el estadio. Las autoridades iniciaron la investigación para identificar a la víctima y determinar las circunstancias del caso.
La selección de Irán eligió a Tijuana como base para el Mundial 2026. Tijuana se encuentra entre las ciudades más peligrosas de México, país que enfrenta elevados índices de homicidio relacionados con el narcotráfico. El año pasado, se registraron más de 1.200 asesinatos en la ciudad, conforme a las cifras oficiales citadas por AFP.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la víctima ni han establecido si existe algún vínculo entre el crimen y la presencia del combinado iraní en Tijuana, aunque el hallazgo ocurrió justo después de uno de sus entrenamientos y a solo un minuto de su hotel, lo que ha intensificado la atención sobre el hecho en medio del contexto de violencia que atraviesa la región.
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