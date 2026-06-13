El peculiar video de Lula da Silva para la Selección de Brasil en la previa al debut: "¡Por el amor de Dios, pateá!"

Embed Professor Carlo Ancelotti e jogadores da nossa querida Seleção Brasileira, o recado de hoje é para vocês.



Começou a Copa do Mundo e agora é hora de jogar com raça, vontade, entrega e espírito de equipe. Futebol se ganha dentro das quatro linhas, com concentração, dedicação,… pic.twitter.com/oRU6fvoYLF — Lula (@LulaOficial) June 13, 2026

El mensaje completo de Lula da Silva para la Selección de Brasil

“Profesor Carlo Ancelotti y jugadores de nuestra querida Selección Brasileña, el mensaje de hoy es para ustedes.

Comenzó la Copa del Mundo y ahora es hora de jugar con garra, voluntad, entrega y espíritu de equipo. El fútbol se gana dentro de las cuatro líneas, con concentración, dedicación, entrenamiento y, sobre todo, goles en la red.

Quiero desear buena suerte a cada jugador. Ustedes están vistiendo la camiseta de un país entero. Yo, @JanjaLula y millones de brasileños estamos apoyándolos.”

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano tendrá la difícil tarea de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo ante un rival que llega con credenciales para dar pelea.

El encuentro se disputará desde las 19 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y DSports, señales que transmitirán el debut de ambos equipos en el certamen.

Brasil vuelve a presentarse como uno de los máximos candidatos al título y llega al torneo con una racha positiva, luego de victorias ante Croacia, Panamá y Egipto. La "Verdeamarela" intentará poner fin a una sequía de 24 años sin consagraciones mundialistas y recuperar el protagonismo que históricamente la caracteriza.

Del otro lado estará Marruecos, campeón africano y protagonista de una histórica campaña en Qatar 2022, donde alcanzó la semifinal. Además, los marroquíes cuentan con un antecedente reciente favorable, ya que derrotaron por 2 a 1 al elenco conducido por Carlo Ancelotti en Tánger en el último enfrentamiento entre ambos seleccionados. Además, el historial también registra una victoria brasileña por 3 a 0 en el Mundial de Francia 1998, partido correspondiente a la fase de grupos.

Formaciones de Brasil y Marruecos por el Mundial 2026

Brasil: Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha. DT: Carlos Ancelotti.

Marruecos: Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Horario y televisación

Hora : 19.00

: 19.00 TV : Disney+ Premium y DSports

: Disney+ Premium y DSports Árbitro : Slavko Vini

: Slavko Vini Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey