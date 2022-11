Elmalamía: ¿Spinetta es una gran influencia para el trap?

elmalamía - Quieres Más (Official Video)

Para los Árboles – Luis Alberto Spinetta

Un disco que me remonta a una infancia súper linda. Una obra de arte que me mostró mi madre en su época.

Pantera – Vulgar Display of Power

Me gusta mucho el heavy metal. Lo volví a escuchar a este disco hace poco después de mucho tiempo sin hacerlo y lo redescubrí.

The Bends – Radiohead

Amo ese disco. Soy fan de Radiohead hace mucho tiempo. Lo que tiene Radiohead es la capacidad de transmitir nostalgia, un elemento que está muy complementado en mi música. De ahí saque muchos elementos de ruido y pena para transmitir nostalgia.

Pan – Luis Alberto Spinetta

Sencillamente es uno de los discos más fuertes que he escuchado. Una obra de jazz rock deliberadamente preciosa.

BONUS TRACK - EL PLACER CULPOSO

Sweetener – Ariana Grande

Me gusta Ariana Grande. Pero este disco, donde está “God is a Woman”, no me gusta tanto, pero igual le pongo play seguido y lo disfruto mucho.

