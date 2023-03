Red Hot Chili Peppers en Argentina: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

Tras la reincorporación del guitarrista John Frusciante en 2019 luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en el 2023. Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil reavivaron el sueño.