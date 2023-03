Red Hot Chili Peppers en Argentina: temas que tocan siempre, seguido y a veces en esta gira

Red Hot Chili Peppers confirmó que se volverá a presentar tanto en Argentina como en Chile, muy posiblemente en noviembre y en shows propios, no en el marco de festivales. En 2022 y con el regreso del guitarrista John Frusciante, el grupo editó dos nuevos discos de estudio: primero Unlimited Love y luego, ya promediando el Global Stadium Tour que los traerá a Buenos Aires, Return of the Dream Canteen.