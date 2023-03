¿La nueva Tini? La cantante argentina que sorprendió en Viña del Mar

camila

Nuevos pasos

“¡Buenas noches Dolores! Una eternidad esperé este instante…”. Los artistas consagrados aseguran que “nada mejor que un buen chiste para sacarse de encima los nervios y romper el hielo”, y esto es lo que Camila hizo el día sábado, cuando se presentó por primera vez en el escenario principal del Microestadio Arturo Illia en Dolores, provincia de Buenos Aires. Parafraseando a Gustavo Cerati, utilizó la misma frase que el músico inmortalizó el 19 de octubre de 2007 en el inicio de la gira Me verás volver.

En el marco de la vigésima novena edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, Mila hizo su debut y se sacó una espina que llevaba clavada desde hace dos años: “En marzo de 2021, cuando iba a realizar mi primer festival, estalló el COVID, llegó el confinamiento obligatorio y tuvimos que suspenderlo. Pero todo en la vida pasa por algo… ¡Hoy van a poder disfrutar un espectáculo distinto y superior a lo que veníamos haciendo!”, aseguró Camila, mientras sonaban los primeros acordes de Tu Perdición.

Acompañada por su staff de bailarinas, la cantante realizó un show sin fisuras en el que pudo mostrar parte de su repertorio y su talento en vivo y en directo. “Sin dudas, estamos en presencia de una artista joven que se desenvuelve con el carisma y la soltura de una estrella consagrada”, aseguró el presentador histórico de la Fiesta.

“Aunque muchos me dicen que tengo cosas de Tini y de Lali, apuesto a mi propio estilo”, dice la cantante mientras se prepara para su próximo tema. “No he encontrado a nadie que me de lo que tú me das/ tu amor ya es parte de mi vida…”, entonó Mila en un tema agregado a pedido del público y cientos de teléfonos se encendieron para abrazar una melodía romántica y seductora. “¡Gracias Dolores, los quiero con locura!”, fueron las palabras que cerraron la noche con una luna llena como testigo.

