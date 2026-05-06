Tini Stoessel sorprendió con los Jonas Brothers en Buenos Aires y emocionó con un himno de "Camp Rock"

Lejos de ser una simple colaboración en vivo, esta vez la unión tuvo un peso especial: juntos interpretaron “This Is Me”, el recordado tema de la película Camp Rock, desatando una ola de nostalgia en el público presente. La elección de la canción no fue casual, ya que conecta directamente con los inicios artísticos y la adolescencia de la propia Tini, quien creció como fan de la banda.