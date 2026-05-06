Tini Stoessel sorprendió con los Jonas Brothers en Buenos Aires y emocionó con un himno de "Camp Rock"
La artista argentina fue invitada sorpresa en el show de la banda estadounidense y desató la nostalgia al interpretar un clásico que marcó a toda una generación.
En una noche cargada de emoción y recuerdos, Tini Stoessel volvió a compartir escenario con los Jonas Brothers y generó un verdadero estallido entre los fans. La aparición sorpresa se dio durante el show que la banda brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde la artista se sumó para protagonizar uno de los momentos más comentados del recital.
Lejos de ser una simple colaboración en vivo, esta vez la unión tuvo un peso especial: juntos interpretaron “This Is Me”, el recordado tema de la película Camp Rock, desatando una ola de nostalgia en el público presente. La elección de la canción no fue casual, ya que conecta directamente con los inicios artísticos y la adolescencia de la propia Tini, quien creció como fan de la banda.
La emoción se multiplicó cuando, además, la cantante argentina aprovechó el momento para interpretar “Cupido”, uno de sus hits más recientes, generando un contraste entre su presente musical y aquel pasado vinculado al universo Disney.
No es la primera vez que Tini y los Jonas Brothers coinciden en el escenario, pero esta nueva aparición fue distinta. Más allá de lo musical, el show dejó una sensación de “círculo completo”: de fanática a colega, compartiendo micrófono con quienes fueron parte de su inspiración.
El público, que colmó el estadio, reaccionó con euforia ante cada instante del encuentro, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Videos, fotos y mensajes destacaron la química entre los artistas y el impacto emocional del momento.
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