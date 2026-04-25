Netflix: la serie británica que está en camino a ser una de las mejores de la plataforma

Su viaje la lleva a Londres, donde comienza a descubrir su identidad, enfrentando nuevas experiencias y relaciones. En ese proceso, se ve envuelta en un triángulo amoroso que pone a prueba sus emociones y decisiones.

La serie se destaca por su enfoque más humano y profundo, explorando temas como la autoestima, el lugar en la familia y la búsqueda de sentido.

Reparto de La otra hermana Bennet

El elenco de La otra hermana Bennet aporta solidez a una historia que se apoya en lo emocional:

Ella Bruccoleri como Mary Bennet

Indira Varma

Richard Coyle

Dónal Finn

Laurie Davidson

Cada uno de los actores logra dar profundidad a personajes que acompañan el desarrollo de la protagonista en su camino de cambio.

Tráiler de La otra hermana Bennet