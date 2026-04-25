Netflix: la serie británica que está en camino a ser una de las mejores de la plataforma
Las producciones de época siguen conquistando a los fanáticos del drama, y una serie británica inspirada en el universo de Jane Austen empieza a posicionarse como una de las más comentadas del año.
Aunque no forma parte del catálogo de Netflix, esta serie británica se volvió tendencia entre los amantes del drama de época y las historias literarias. Se trata de La otra hermana Bennet, una producción que expande el universo de una de las novelas más influyentes de la literatura.
Inspirada en Orgullo y prejuicio, la historia pone el foco en un personaje que, durante años, quedó en segundo plano. Con una narrativa más introspectiva y emocional, la serie propone una mirada distinta, centrada en el crecimiento personal y la identidad.
Producida por la BBC, esta miniserie logró destacarse rápidamente y promete competir con las grandes producciones del streaming.
De qué trata La otra hermana Bennet
La serie La otra hermana Bennet sigue la historia de Mary Bennet, la hermana menos visible de la familia en la obra original de Jane Austen.
A diferencia de otras adaptaciones, aquí Mary deja de ser un personaje secundario para convertirse en el eje de la trama. La historia muestra su vida en Longbourn y cómo, tras sentirse desplazada dentro de su propia familia, decide iniciar un camino de transformación personal.
Su viaje la lleva a Londres, donde comienza a descubrir su identidad, enfrentando nuevas experiencias y relaciones. En ese proceso, se ve envuelta en un triángulo amoroso que pone a prueba sus emociones y decisiones.
La serie se destaca por su enfoque más humano y profundo, explorando temas como la autoestima, el lugar en la familia y la búsqueda de sentido.
Reparto de La otra hermana Bennet
El elenco de La otra hermana Bennet aporta solidez a una historia que se apoya en lo emocional:
- Ella Bruccoleri como Mary Bennet
- Indira Varma
- Richard Coyle
- Dónal Finn
- Laurie Davidson
Cada uno de los actores logra dar profundidad a personajes que acompañan el desarrollo de la protagonista en su camino de cambio.
Tráiler de La otra hermana Bennet
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