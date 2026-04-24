Netflix: la producción de época que sigue está siendo un éxito y sumando reproducciones

Reparto de Club Estambul

El elenco de Club Estambul es uno de sus puntos más fuertes, con interpretaciones que aportan intensidad y realismo:

Gökçe Bahadr

Bar Arduç

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Cada uno de los personajes aporta matices a una historia que combina drama, historia y emociones profundas.

Tráiler de Club Estambul