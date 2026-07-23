El Tren Sarmiento funciona con demoras por una colisión fatal en Merlo

IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio

La magnitud de esta obra abarca una intervención total sobre 665 kilómetros de vía. Los trabajos logísticos proyectados para unir la estación de la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) directamente con la localidad de Añelo (provincia de Neuquén) demandarían un plazo de construcción estimado en 48 meses.

Según las especificaciones técnicas del tendido de cargas norpatagónico, las tareas diagramadas se dividen de la siguiente manera: