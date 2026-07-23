El Tren Sarmiento funciona con demoras por una colisión fatal en Merlo
La frecuencia de las formaciones del ramal Once-Moreno comenzó a normalizarse tras haber funcionado de manera limitada.
El servicio del Tren Sarmiento comenzó a normalizarse este jueves tras haber funcionado de manera limitada y con importantes demoras por una colisión fatal con una persona en las inmediaciones de la estación Merlo.
El incidente ocurrió en las primeras horas de esta mañana, por lo que el ramal Once- oreno circuló únicamente de forma reducida entre las estaciones Once y Castelar.
Según informó Trenes Argentinos, hacia las 7 de hoy se reanudó el recorrido completo y comenzó y la normalización de la frecuencia de las formaciones.
El Gobierno puede activar el Tren Norpatagónico que unirá Buenos Aires con Vaca Muerta
El futuro energético del país podría dar un salto enorme si las autoridades deciden impulsar la reactivación del transporte de carga pesado. El demorado proyecto del Tren Norpatagónico asoma como una infraestructura indispensable para que Vaca Muerta potencie sin parar su inmensa capacidad logística y productiva durante los próximos años.
El detalle de las obras del Tren Norpatagónico
Si bien el estado de situación oficial del plan figura actualmente como "suspendido", el Gobierno evalúa los beneficios de activarlo. El objetivo principal de la iniciativa es incrementar sustancialmente la confiabilidad y la capacidad de transporte de la línea troncal mediante la intervención sobre los trazados existentes y la creación de nuevos tramos estratégicos para la industria petrolera.
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
La magnitud de esta obra abarca una intervención total sobre 665 kilómetros de vía. Los trabajos logísticos proyectados para unir la estación de la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) directamente con la localidad de Añelo (provincia de Neuquén) demandarían un plazo de construcción estimado en 48 meses.
Según las especificaciones técnicas del tendido de cargas norpatagónico, las tareas diagramadas se dividen de la siguiente manera:
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Renovación integral en 208 km de vía.
Mejoramiento estructural en otros 374 km de vía.
Construcción desde cero de 83 km de vía nueva para optimizar el recorrido.
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