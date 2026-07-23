Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en Madrid

Su homicidio tuvo lugar a mediados de julio de 2026 en el departamento que Rico alquilaba en el exclusivo barrio de Las Tablas, al norte de Madrid.

La investigación del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional española concluyó que se trató de un crimen por "motivación sentimental", en tanto que el agresor, un ciudadano español de 65 años llamado Alberto J., se obsesionó erróneamente con la idea de que su le era infiel con el ingeniero argentino, dado que ambos asistían al mismo gimnasio.

El atacante ingresó al domicilio sin forzar la entrada y utilizó gas pimienta para neutralizar y reducir a la víctima antes de efectuar el ataque definitivo.

Rico falleció tras recibir 13 puñaladas en la cocina de su hogar y un día después del asesinato, el presunto homicida se quitó la vida saltando al vacío en un paraje natural de la provincia de Ávila.

Al fallecer el único sospechoso, las autoridades españolas dieron el caso policial por esclarecido y archivaron la causa penal.