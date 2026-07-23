Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en Madrid
El profesional era oriundo de San Juan y hacía más de diez años que vivía en España.
El ciudadano argentino Facundo Rico asesinado en Madrid era un ingeniero electrónico de 37 años, oriundo de la provincia de San Juan. y su crimen cobró gran relevancia pública debido al trasfondo pasional y al posterior suicidio del agresor.
Rico vivía en el país europeo desde hacía más de una década y antes de mudarse a Madrid, residió en la comunidad autónoma de Extremadura.
El ingeniero argentino asesinado en Madrid se formó en la Universidad Nacional de San Juan y en España cursó dos maestrías y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuál era la especialización de Facundo Rico
Su campo de especialización era la optimización y limpieza de plantas fotovoltaicas y trabajó en el proyecto minero Veladero en Argentina y posteriormente en firmas internacionales del sector de energías renovables, coordinando proyectos en países como Uzbekistán.
Recientemente había asumido el cargo de Ingeniero de Proyectos (SCADA) para la firma GreenPowerMonitor de DNV.
Su homicidio tuvo lugar a mediados de julio de 2026 en el departamento que Rico alquilaba en el exclusivo barrio de Las Tablas, al norte de Madrid.
La investigación del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional española concluyó que se trató de un crimen por "motivación sentimental", en tanto que el agresor, un ciudadano español de 65 años llamado Alberto J., se obsesionó erróneamente con la idea de que su le era infiel con el ingeniero argentino, dado que ambos asistían al mismo gimnasio.
El atacante ingresó al domicilio sin forzar la entrada y utilizó gas pimienta para neutralizar y reducir a la víctima antes de efectuar el ataque definitivo.
Rico falleció tras recibir 13 puñaladas en la cocina de su hogar y un día después del asesinato, el presunto homicida se quitó la vida saltando al vacío en un paraje natural de la provincia de Ávila.
Al fallecer el único sospechoso, las autoridades españolas dieron el caso policial por esclarecido y archivaron la causa penal.
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