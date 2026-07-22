El Gobierno homologó paritarias y el sueldo básico sube a $1.707.175 más una suba fija
Luego de varios meses de negociaciones y conflictos, el gremio logró cerrar paritarias con un aumento en tres tramos y una suma fija de $170.000.
Tras meses de tensas negociaciones y la amenaza latente de medidas de fuerza, el Gobierno oficializó este miércoles la homologación del acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El entendimiento, validado a través de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano —conducido por Sandra Pettovello—, tendrá vigencia para el trimestre que comprende los meses de julio, agosto y septiembre de 2026. La medida trae alivio al sector y garantiza la continuidad del servicio para los usuarios de corta y media distancia.
Cómo quedan los sueldos básicos y las sumas fijas tras las paritarias de UTA
El nuevo esquema salarial para el personal de conducción contempla una actualización escalonada que se divide de la siguiente manera:
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Julio: El básico se ubica en $1.645.721,36.
Agosto: El haber inicial asciende a $1.676.990,06.
Septiembre: El básico llega a $1.707.175,88.
(El resto de las categorías laborales percibirá montos proporcionales a estos incrementos).
Además del sueldo básico, las partes acordaron el pago de una suma fija extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para los choferes, la cual también se calculará de forma proporcional para el resto de las categorías y según el tiempo efectivamente trabajado.
En paralelo, los viáticos o reintegros de gastos por día trabajado se actualizaron a $20.000 (julio), $21.000 (agosto) y $22.000 (septiembre).
El trasfondo de la negociación y el impacto en las tarifas
El pacto llega luego de semanas de alta tensión gremial. A mediados de junio, ante la falta de una propuesta salarial que satisfaciera las demandas de los trabajadores, la UTA advirtió con paralizar las actividades y emitió un fuerte mensaje al sector empresario bajo la consigna de no poner en riesgo la paz social.
Finalmente, el entendimiento se destrabó tras el incremento autorizado el pasado miércoles 15 de julio para el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Dicha suba marcó el último tramo del esquema escalonado dispuesto por la Secretaría de Transporte, llevando el boleto mínimo con SUBE registrada de $728,28 a $742,81 (un 2% de incremento inicial).
Si bien el tramo más corto subió un 2%, el impacto tarifario varía según la distancia recorrida, registrando aumentos proporcionales de hasta el 8,9% en los trayectos más extensos. Desde el sector confirmaron que las partes volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de los costos y la inflación, renovando el compromiso de mantener la paz social en las calles del AMBA.
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