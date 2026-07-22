El Gobierno homologó paritarias y el sueldo básico sube a $1.707.175 más una suba fija

En paralelo, los viáticos o reintegros de gastos por día trabajado se actualizaron a $20.000 (julio), $21.000 (agosto) y $22.000 (septiembre).

El trasfondo de la negociación y el impacto en las tarifas

El pacto llega luego de semanas de alta tensión gremial. A mediados de junio, ante la falta de una propuesta salarial que satisfaciera las demandas de los trabajadores, la UTA advirtió con paralizar las actividades y emitió un fuerte mensaje al sector empresario bajo la consigna de no poner en riesgo la paz social.

Finalmente, el entendimiento se destrabó tras el incremento autorizado el pasado miércoles 15 de julio para el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Dicha suba marcó el último tramo del esquema escalonado dispuesto por la Secretaría de Transporte, llevando el boleto mínimo con SUBE registrada de $728,28 a $742,81 (un 2% de incremento inicial).

Si bien el tramo más corto subió un 2%, el impacto tarifario varía según la distancia recorrida, registrando aumentos proporcionales de hasta el 8,9% en los trayectos más extensos. Desde el sector confirmaron que las partes volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de los costos y la inflación, renovando el compromiso de mantener la paz social en las calles del AMBA.