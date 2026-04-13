Cuándo empieza el tormentón alastoso de tres días que llenará de agua y humedad al AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un fuerte tormentón que afectará al AMBA. Serán jornadas marcadas por la humedad y las lluvias incesantes.
Los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores deberán prepararse para un drástico cambio. El esperado tormentón se avecina con mucha fuerza, trayendo consigo tres días consecutivos de intensas lluvias y abundante humedad que dejarán varias calles anegadas y graves complicaciones en el tránsito diario.
¿A qué hora exacta empieza el tormentón en el AMBA?
Según los datos meteorológicos actualizados de este lunes 13 de abril, el inicio de la semana se mantendrá con nubosidad variable y una máxima de 23 grados. El martes también presentará condiciones agradables y cálidas durante gran parte de la jornada, alcanzando los 25 grados por la tarde. Sin embargo, el escenario se volverá muy hostil hacia la noche.
El fuerte temporal hará su ingreso oficial a las 23:00 horas del martes, momento en el que se registrarán las primeras descargas eléctricas y los chaparrones iniciales. A partir de allí, se desatará un evento meteorológico severo que pondrá en alerta a toda la región.
IMPORTANTE: El feriado del 30 de abril que conforma un fin de semana súper XXL: los motivos
El impacto de las lluvias para el miércoles y el jueves
El miércoles será el día más crítico y pasado por agua. Se espera una probabilidad de precipitaciones del 90%, con una impactante acumulación de 44 milímetros a lo largo de toda la jornada. El clima será sumamente sofocante, con máximas de 22 grados y lluvias constantes que no darán ningún tipo de tregua.
Para el jueves, la situación seguirá siendo muy compleja. El pronóstico advierte sobre un pico de lluvia intensa hacia las 6:00 de la mañana (con precipitaciones que superarán los 21 mm en pocas horas), acumulando un total de 42 milímetros a lo largo del día. Recién hacia las 21:00 horas del jueves el cielo quedará cubierto pero sin caída de agua, dando por finalizado el ciclo más agresivo de este temporal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario