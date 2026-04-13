Cuándo empieza el tormentón alastoso de tres días que llenará de agua y humedad al AMBA

Para el jueves, la situación seguirá siendo muy compleja. El pronóstico advierte sobre un pico de lluvia intensa hacia las 6:00 de la mañana (con precipitaciones que superarán los 21 mm en pocas horas), acumulando un total de 42 milímetros a lo largo del día. Recién hacia las 21:00 horas del jueves el cielo quedará cubierto pero sin caída de agua, dando por finalizado el ciclo más agresivo de este temporal.