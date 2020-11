¿Por qué el 19 de noviembre es el Día Mundial del Inodoro?

No es un dato menor que, en Argentina, más de un millón de personas viven en casas que no tienen inodoro, y son más de seis millones si sumamos a quienes no cuentan con descarga de agua en el inodoro.



A nivel mundial son 2.500 millones las personas que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas. Obviamente, las consecuencias son trágicas para la salud, la dignidad y la seguridad humanas, así como para el medio ambiente y el desarrollo social y económico.

¿Por qué es el Día Mundial del Inodoro?

El día fue establecido en el año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y desde entonces cada año se establece un lema con la cuestión que se debe combatir junto con la búsqueda de un acceso equitativo a las aguas de saneamiento y cloacas.

Este año, la misma se centra en el “Saneamiento sostenible y cambio climático”, al explicar que la situación ecológica mundial genera desastres ambientales que dejan sin acceso a inodoros y agua corriente a las comunidades más vulnerables.