Su crecimiento fue progresivo desde la infancia. A los 12 años ya medía 1,95 metros y, al cumplir 18, había superado los dos metros. “No paro de crecer. A los 30 años medía 2,20 metros y a los 35, 2,26 metros: crecí ocho centímetros en 10 años”, contó.

Las convulsiones, las internaciones y las dificultades para tratarse

Los primeros episodios de desvanecimientos y convulsiones se registraron en 2017, cuando tenía 31 años. “Un día caminaba por la calle y me desvanecí. Cuando me desperté, ya estaba en el hospital. Ahí me hicieron todos los estudios y descubrieron que tenía un problema con la hormona de crecimiento, una enfermedad a la que le dicen gigantismo”, recordó en diálogo con Infobae.

En enero de 2019 sufrió otra crisis mientras trabajaba como personal de seguridad en un boliche. Por recomendación médica, tuvo que dejar ese empleo. Desde entonces, las dificultades económicas y la falta de continuidad en la atención agravaron su situación. Tras separarse de su pareja, con quien se había casado en 2015, llegó a vivir en la calle.

El 28 de mayo de 2026 fue trasladado al Hospital Argerich por vecinos y amigos. La documentación médica consignó que llevaba un mes con debilidad generalizada y episodios de confusión. Los estudios confirmaron el tumor y los especialistas indicaron medicación, una resonancia de control y consultas con endocrinología y neurocirugía.

El tratamiento que necesita y la espera por una respuesta

Entre las indicaciones médicas figura el octreotide LAR, un medicamento que debe administrarse mediante una inyección cada 28 días para controlar la producción hormonal. Sin embargo, conseguirlo se convirtió en otro problema.

“Desde el Ministerio de Salud de la Nación me dijeron que la autorización podría demorar entre tres y cuatro meses, pero lo necesito antes”, explicó Gómez y aclaró: “No me pueden operar porque lo que tengo está muy avanzado, por eso tengo que hacer el tratamiento con medicación”.

Actualmente vive en una habitación pequeña en Buenos Aires, donde necesita permanecer para continuar con sus controles. No puede regresar a Misiones y, además de acceder al tratamiento, busca un lugar más amplio donde vivir y poder recibir a su padre, que sigue en su provincia natal.